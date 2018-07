Nadia Nadim kræver at komme væk fra City »Jeg har aldrig følt mig hjemme i Manchester eller i Manchester City« Den danske fodboldprofil Nadia Nadim vil væk fra Manchester City, siger hun til britiske BBC.

Den danske landsholdsprofil Nadia Nadim vil væk fra Manchester City, og det har hun meddelt den engelske klub.

Nadia Nadim har indleveret en såkaldt transfer request, som betyder, at hun har bedt om at komme ud af sin kontrakt med City.

Det skriver britiske BBC.

»Det er en fantastisk klub på mange måder, men det er det ikke for mig«.

»Jeg har aldrig følt mig hjemme i Manchester eller i Manchester City, og jeg har gjort det klart for ledelsen, at jeg vil væk. Det er en følelse, jeg har haft længe«, siger Nadia Nadim til BBC.

Nadia Nadim og City offentliggjorde kontrakten i september i fjor, og aftalen betød, at den danske profil tørnede ud for City fra januar.

Parterne indgik en kontrakt, der løb til udgangen af 2019, men det ønsker Nadim altså at få ændret.

»Jeg bliver nødt til at tænke på mig selv, og jeg kan ikke blive her. Det er et VM-år, og jeg vil være forberedt på det. Jeg håber bare, at klubben respekterer mig som person og accepterer min transferanmodning«.

»Jeg håber, at det bliver løst hurtigt, så jeg kan fokusere på fodbold og på at være glad«, siger Nadia Nadim.

Før skiftet til Manchester City spillede Nadia Nadim for den amerikanske klub Portland Thorns.

På klubplan har hun tidligere spillet for Sky Blue FC i USA, mens hun har repræsenteret Fortuna Hjørring, Skovbakken, Viborg, B52 og Gug i Danmark.

Hun er noteret for 76 landskampe for Danmark og har scoret 23 mål.

Nadia Nadim var med til at vinde sølv med Danmark ved EM i 2017.

ritzau