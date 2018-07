To danske stortalenter vinder EM-guld og VM-sølv

Tennis: 15-årige Clara Tauson levede fornemt op til sin topseedning, da hun vandt EM-finalen i U18-rækken i Klosters i Schweiz. Med 6-3, 6-3 vandt Clara Tauson over den et år ældre, venstrehåndede polak, Maja Chwalinska, der det seneste trekvarte år har spillet seniorturneringer og derfor er nummer 407 på verdensranglisten, hvor Clara Tauson er nummer 724. Clara Tauson er den anden danske europamester i U18-rækken efter Eva Dyrberg i 1999, men forgængerne tæller navne som Martina Hingis, Conchita Martinez og Anna Kournikova. Clara Tauson blev sidste år nummer to i afstemningen om årets fund i dansk idræt.

Kano og kajak: Rasmus Brandstrup Knudsen blev nummer 8 i samme afstemning, og er i år blevet U18-europamester i både 500 og 1.000 meter enerkajak. I dag tilføjede Lyngbyroeren VM-sølvet i 500 meter enerkajak i U18-rækken ved ungdoms-VM i Bulgarien. 18-årige Rasmus Knudsen blev i fredags nummer fire i 1.000 meter-finalen, men lagde sig i spidsen for dagens finale, der dog blev vundet på en stærkt spurt af ungareren Benedek Kos. »Fjerdepladsen var en stor skuffelse, så jeg forsøgte at bruge vreden i dagens løb. Jeg førte de første 400 meter, men blev slået til allersidst. Alt i alt er jeg dog tilfreds med at få taget revanche for nederlaget, og at vi begge var langt under juniorverdensrekorden«, fortæller Rasmus Brandstrup Knudsen fra Bulgarien.

Fodbold: Nedrykkerne fra Superligaen indledte sæsonen i den næstbedste række med en sejr og to gange uafgjort. FC Helsingør blev eneste vindende nedrykker med en sejr på 3-1 over Fremad Amager. Mark Strudal debuterede som Lyngbytræner med 1-1 mod oprykkeren Hvidovre med Per Frandsen på bænken, og Silkeborg spillede 0-0 mod Thisted. Med 5-2 over FC Roskilde har HB Køge med Martin Koch som dobbelt målscorer taget føringen i 1. division. Øvrige resultater: Næstved-Fredericia 3-2 og Viborg-Nykøbing FC 0-0.

Sejlsport: 30 år efter at være blevet både verdensmester og olympisk mester vandt Jørgen Bojsen-Møller sammen med sin bror, Jacob, atter verdensmesterskabet i den nu tidligere OL-klasse flying dutchman. Det var 9. gang nu 64-årige Jørgen Bojsen-Møller blev verdensmester i klassen, mens 62-årige Jacob Bojsen-Møller vandt sin 7. titel. Det seneste VM-guld blev vundet i suveræn stil i hollandske Medemblik, hvor danskerne i et felt på 75 både vandt 7 af 9 sejladser, men alligevel først sikrede guldet i sidste sejlads ved at vinde foran de forsvarende og 12-foldige verdensmestre, ungarerne Szabolcs Majthényi/András Domokos.

Foto: Chris Carlson/AP I 4x100 meter medley er Kathleen Baker olympisk mester, verdensmester og verdensrekordholder, men nu har amerikaneren også verdensrekorden i 100 meter rygcrawl.

Svømning: Ved OL i Rio for to år siden vandt Kathleen Baker sølv i 100 meter rygcrawl ved at være 5 hundrededele hurtigere end blandt andre Mie Ø. Nielsen på 5.-pladsen, men nu er den 21-årige amerikaner verdensrekordholder i disciplinen. Ved de amerikanske mesterskaber i Irivine i Californien vandt Baker i 58,00 sek., hvilket var en tiendedel hurtigere end canadieren Kylie Masses vindertid fra sidste års VM i Budapest, da hun blev verdensmester - foran Kathleen Baker. Mie Ø. Nielsen, der i næste uge svømmer EM i Glasgow, har en nordisk rekord på 58,73 sek., der i 2016 gjorde hende til europamester.

Fodbold: For øjnene af 101.000 tilskere på Michigan Stadium i USA fik schweizeren Xherdan Shaqiri scoret sit første mål for Liverpool efter skiftet fra Stoke, da Liverpool i træningsturneringen International Champions Cup vandt 4-1 over Manchester United. 26-årihe Shaqiri scorede til 4-1 efter 80 minutter med et spektakulært saksespark.

Fodbold: David Ousted stod på mål og Wayne Rooney scorede sit første mål i MLS, da DC United vandt 2-1 over Colorado Rapids.