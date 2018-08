VM i badminton: Danske herredoubler godt fra land Første skridt mod kvartfinalerne blev taget med sejre over kvalitetsmodstandere.

I de fem kategorier står dansk badminton netop nu stærkest i herredouble med tre par i verdensranglistens top-10.

VM i badminton Resultater Herredouble, 2. runde Boe/Mogensen (3)-Maas/Tabeling, Holland 21-11, 21-19. Conrad-Petersen/Kolding (6)-He/Tan, Kina 22-20, 21-16. Astrup/Skaarup (8)-Rankireddy/Shetty, Indien 21-18, 15-21, 21-16. Gideon/Sukamuljo, Indonesien (2)-Han/Zhou, Kina 18-21, 21-14, 21-18. Kamura/Sonoda, Japan (5)-Isriyanet/Namdash, Thailand 21-12, 18-21, 21-16. Ivanov/Sozonov, Rusland (10)-Bao/Duong, Hongkong 21-13, 21-14. Alfian/Ardianto, Indonesien (9)-Arends/Jille, Holland 21-15, 21-11. Chia/Soh, Malaysia-Lee/Lee, Taiwan (12) 16-21, 21-18, 21-19. Liao/Su, Taiwan (11)-Dunn/Hall, Skotland 21-13, 21-15. Goh/Tan, Malaysia (13)-Ong/Teo, Malaysia 21-16, 21-15. Chen/Wang, Taiwan (14)-Lamsfuss/Seidel, Tyskland 21-11, 21-14. Herresingle, 2. runde Viktor Axelsen (1)-Huang Yuxing, Kina 21-17, 21-8. Ng Ka Long Angus, Hongkong (10)-Raul Must, Estland 21-18, 21-18. Chen Long, Kina (8)-Khosit Phetpradab, Thailand 21-16, 21-11. Kenta Nishimoto, Japan (14)-Sergey Sirant, Rusland 21-15, 21-2. Chou Tien Chen, Taiwan (7)-Rasmus Gemke 21.8, 21-17. Anders Antonsen (16)-Tien Minh Nguyen, Vietnam 21-16, 21-18. Kento Momota, Japan (8)-Luka Wraber, Østrig 21-8, 21-10. Daren Liew, Malaysia-Misha Zilberman, Israel 21-16, 21-16. Kidambi Srikanth, Indien (5)-21-15, 12-21, 21-14. Brice Leverdez, Frankrig-Wang Tzu Wei, Taiwan 21-18, 21-19. Damesingle, 2. runde Goh Jin Wei, Malaysia-Aya Ohori, Japan (14) 21-18, 22-20. Chen Xiaoxin, Kina-Cheung Ngan Yi, Hongkong (16) 21-19, 21-14. Chen Yufei, Kina (5)-Gregoria Mariska Tungjung, Indonesien 21-17, 22-20. Akane Yamaguchi, Japan (2)-Fabienne Deprez, Tyskland 21-17, 21-10. Nitchanon Jindalpol, Thailand (11)-Soraya de Visch, Holland 21-11, 21-11. Vis mere

Derfor er det helt efter de formelle forventninger, at de efter at have været oversiddere i 1. runde nu er videre blandt de 16 bedste ved VM i den kinesiske by Nanjing.

Men det skal ikke forhindre danskerne i at være tilfredse med at vinde første kamp, for der stod kvalitetsmodstandere på den anden side af nettet i alle tre opgør.

Hårdest så det ud for Mads og Mads - Conrad-Petersen og Kolding - mod hjemmebanekineserne He Jinting og Tan Qiang, der ligger nr. 21 på verdensranglisten, hvor danskerne er nr. 6 og seedet tilsvarende i VM-turneringen. Og det blev tæt med afgørende dansk føring i det tætte første sæt og lidt mere sikker margin i anden på vej mod sejr med 22-20, 21-16.

Kim Astrup og Anders Skaarup måtte - lidt som ventet - slås længe med de unge indere Satwiksairaj Rankireddy og Chirag Reddy, men holdt hovedet koldt og taktikbogen åben, da kampen skulle afgøres i tre sæt med 21-16 i dansk favør til sidst.

Tre sæt syntes Mathias Boe og Carsten Mogensen en overgang også at være på vej til, da de kom et godt stykke bagud mod hollænderne Jelle Maas og Robin Tabeling efter at have vundet første sæt og ført 10-5 i andet. Men de semifinaleseedede dansker fik strammet grebet i akkurat sidste øjeblik.

»Vi skulle lige have søvnen ud af øjnene, for vi kom til at spille for langsomt, efter at de havde taget tempoet ud af duellerne«, siger Carsten Mogensen, der i løbet af sæsonen har været plaget af efterveer fra den hjerneblødning, han fik tidligere i karrieren.

Parret er blevet slået ud i 1. runde af de seneste turneringer, så der har været tvivl om niveauet.

»I næste runde kommer vi med det, vi viste i dag. Når vi spiller godt, er det godt. Når vi spiller mindre godt, er vi virkelig ringe og kan tabe til alle«, siger Mathias Boe til TV2 Sport.