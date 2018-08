VM i badminton: Tre danske medaljechancer tilbage Tålmodig Viktor Axelsen er videre ved VM i badminton efter arbejdssejr.

Viktor Axelsen, herredoublen Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding samt mixed doublen Mathias Christiansen og Christinna Pedersen - det er de tre tilbageværende bud på danske medaljer ved VM i badminton, når de er på højkant i kvartfinalerne fra klokken fem fredag morgen.

21-årige Anders Antonsen var tættest på at blive den fjerde, da han pressede Kento Momota - japaneren, som Viktor Axelsen og alle andre betragter som storfavorit til titlen i herresingle - til det yderste i tre sæt.

Danskeren vandt første så overbevisende som 21-13 og fulgte med hele vejen gennem andet. Bagud 17-18 i andet sæt havde han chancen for at udligne og skabe optimal spænding, men misbrugte den og fik ikke flere point på vej mod tredje sæt, hvor Anders Antonsen brød helt sammen og tabte 8-21.

»Jeg er pisse sur på mig selv over den afslutning. Tredje sæt er rimelig pinligt, jeg falder helt ud, selv om der faktisk var mere i benene. Jeg var åbenbart udbrændt mentalt og kunne ikke fokusere mere«, siger Anders Antonsen til TV2 Sport og kan - trods skuffelsen - godt se positive momenter i at kunne udfordre den største favorit.

»Jeg havde en chance for at slå ham ud i dag. Det spillede ind, at jeg var på vej mod et stort resultat. Fra 11-10 i andet sæt tænkte jeg på det og begyndte så at lave fejl. Men jeg kan da bruge kampen til noget. Det er rart, at der er noget godt spil, der ligger lige om hjørnet«, siger ind.

Arbejdssejr til Viktor Axelsen

Viktor Axelsen holder stadig fast effektivt fast i ambitionen om at forsvare titlen som verdensmester i badminton.

VM i badminton Resultater Herresingle, 3. runde Viktor Axelsen (1)-Ng Ka Long Angus, Hongkong (10) 21-19, 21-18. Chen Long, Kina (8)-Kenta Nishimoto, Japan (14) 21-18, 21-19. Shi Yuqi, Kina (3)-Lin Dan, Kina (9) 21-15, 21-9. Chou Tien Chen, Taiwan (7)-Ygor Coelho, Brasilien 21-11, 21-7. Kento Momota, Japan (6)-Anders Antonsen (16) 13-21, 21-17, 21-8. Sai Praneeth, Indien-Hans-Kristian Vittinghus Solberg 21-13, 21-11. Daren Liew, Malaysia-Srikanth Kadambi, Indien (5) 21-18, 21-18. Kanata Tsuneyama, Japan-Brice Leverdez, Frankrig 21-17, 21-15. Damesingle, 3. runde Tai Tsu Ying, Taiwan (1)-Beiwen Zhang, USA (12) 21-19, 21-14. He Bingjiao, Kina (6)-Thuy Linh Nguyen, Vietnam 21-14, 21-11. Akane Yamaguchi, Japan (2)-Nitchaon Jindapol, Indonesien (11) 21-12, 21-12. Chen Yfei, Kina (5)-Chen Xiaoxin, Kina 21-11, 18-21, 21-12. Nozomi Okuhura, Japan (8)-Goh Jin Wei, Malaysia 23-21, 21-13. Saina Nehwal, Indien (10)-Ratchanok Intanon, Thailand (4) 21-16, 21-19. Herredouble, 3. runde Chen/Wang, Taiwan (14)-Boe/Mogensen (3) 21-19, 21-10. Kamura/Somoda, Japan (5)-Alfian/Ardianto, Indonesien 21-17, 21-16. Gideon/Sukamuljo, Indonesien (1)-Ivanov/Sozonov, Rusland (10) 21-19, 21-12. Inoue/Kaneko, Japan (7)-Angriawan/Hardianto, Indonesien (15) 21-11, 20-22, 21-16. Chia/Soh, Malaysia-Astrup/Skaarup (8) 21-18, 21-16. Conrad-Petersen/Kolding (6)-Liao/Su, Taiwan (11) 21-17, 21-9. Damedouble, 3. runde Chen/Jia, Kina (1)-Du/Li, Kina (10) 21-8, 21-19. Matsumoto/Nagahara, Japan (11)-Matsutomo/Takahashi, Japan (3) 21-13, 21-15. Polii/Rahayu, Indonesien (5)-Chow/Lee, Malaysia (13) 21-18, 21-13. Kititharakul/Prajongjai, Thailand (7)-Fruergaard/Thygesen (15) 21-19, 21-13. Haris/Pradipta, Indonesien (8)-Chaladchalam/Muenwong (16) 21-16, 21-12. Tanaka/Yonemoto, Japan (4)-Huang/Yu, Kina (12) 21-18, 21-19. Mixed double, 3. runde Zheng/Huang, Kina (1)-Faizal/Widjaja, Indonesien 21-15, 21-13. Chan/Goh, Malaysia (8)-Ellis/Smith, England (11) 21-16, 17-21, 21-18. Adcock/Adcock, England (6)-He/Du, Kina (9) 21-16, 21-16. Rankireddy/Ponnappa, Indien/Goh/Lai, Malaysia (7) 20-22, 21-14, 21-6. Wang/Huang, Kina (2)-Watanabe/Higashino, Japan (16) 13-21, 21-17, 21-13. Zhang/Li, Kina (5)-Wang/Lee, Taiwan (14) 21-10, 21-15. Christiansen/Pedersen (4)-Puavaranukroh/Taerattanachai, Thailand (10) 21-15, 21-23, 21-10. Tang/Tse, Hongkong (3)-Jordan/Oktavianti, Indonesien (13) 21-15, 19-21, 26-24. Vis mere

Uden at ramme sit absolutte topniveau arbejdede den 24-årige dansker sig med nødvendig tålmodighed til sejr på 21-19, 21-18 over Ng Ka Long Angus fra Hongkong, der spillede uden overraskelser, men til gengæld med stor stabilitet.

Derfor blev det en uharmonisk indsats fra Viktor Axelsens side.

I perioden buldrede den regerende verdensmester angrebene igennem i taiwaneserens forhåndsside, i andre forcerede han alt for meget og blev fanget i modstanderens afventende kontraspil.

Vejen til sejr måtte derfor går over lidt længere dueller og større stabilitet for at få bygget op til mere sikre afgørelse i duellerne - og så blev det i sidste ende Ng Ka Long Angus, der lavede grove fejl på afgørende tidspunkter.

Ved 18-19 slog han således en høj bold ved nettet ud over baglinjen og gav dansk matchbold, som straks blev udnyttet.

»Det var ikke kønt hele vejen igennem, men så skal man også kunne vinde. Ikke tilfreds med mit spil, men tilfreds med at vinde. Jeg bliver lidt for negativt for hurtigt. Heldigvis formår jeg er steppe op i andet sæt. Det skal jeg også gøre i morgen, hvis jeg skal videre, men jeg er klar«, siger Viktor Axelsen til TV2 Sport.

Modstanderen bliver kineseren Chen Long.