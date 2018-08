Stjerner til lægetjek før stor byttehandel i Serie A

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR 1 10.25 Roning: EM 13.10 Cykling: PostNord DK Rundt TV 2 Sport 6.00 Badminton: VM 19.30 Banecykling: EM 22.00 Tennis: WTA fra San José 5.00 Badminton: VM TV3 Sport 19.00 Fodbold: AIK-FC Nordsjælland 22.35 Tennis: Citi Open (m) 5.00 Tennis: ATP fra Los Cabos TV3 Max 2.00 NFL: Baltimore-Chicago 6’eren 20.00 Fodbold: FC København-Stjarnan Eurosport 1 10.30 Roning: EM 19.30 Banecykling: EM Vis mere

Fodbold: En større byttehandel er undervejs i Serie A. Torsdag har AC Milan således Juventus' argentinske stjerneangriber Gonzalo Higuaín til lægetjek. Samtidig med, at Higuain er til tjek i Milano, er forsvarskrumtappen Leonardo Bonucci, der sidste sommer skiftede fra Juventus til AC Milan, ved at blive undersøgt af Torino-klubbens læger forud for et skifte tilbage til Juventus. Det skriver begge klubber på Twitter. 30-årige Higuaín skiftede i 2016 til Juventus fra Napoli og har siden scoret 55 mål i 105 kampe for klubben.

I maj var Gonzalo Higuaín med til at sikre Juventus den syvende italienske titel på stribe, men nu er det samarbejde formentlig slut. Foto: Alessandro Di Marco/AP

Siden Cristiano Ronaldos ankomst til den italienske klub er argentineren blevet rygtet væk fra klubben, og destinationen ser nu ud til at blive AC Milan, der som en del af handlen sender 31-årige Leonardo Bonucci den anden vej. Den italienske forsvarsspiller spillede i Juventus fra 2010 til 2017 og udgjorde sammen med landsmændene Andrea Barzagli og Giorgio Chiellini i flere sæsoner et af Europas bedste forsvar.

Fodbold: Vendsyssel FF udvider direktionen og ansætter salgsdirektør i AaB Lars Glinvad som ny administrerende direktør med ansvar for kommercielle forhold og marketing. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Mogens Krogh havde tidligere ansvaret for det område, som 51-årige Lars Glinvad nu overtager, men har fremover udelukkende ansvaret for alle sportslige forhold og får derfor titel af sportsdirektør.

NFL: Sæsonen starter om lidt over en måned, og normalt bruger spillerne denne tid på året til at forberede sig på den kommende sæson ved at tage med deres hold på træningslejr. Men Seattle Seahawks' forsvarsstjerne Earl Thomas deltager ikke i holdets træningslejr. Han træner for sig selv, fordi han er utilfreds med sin nuværende kontrakt, der i år betaler ham, hvad der svarer til lidt over 54 millioner kroner i grundløn. Men det er ikke nok, og Earl Thomas har derfor stillet Seahawks et ultimatum.

»Når man risikerer sit helbred for at give alt til en organisation, så fortjener man en form for sikkerhed fra den organisation, om at de vil tage sig af én, hvis man bliver skadet. Derfor beder jeg Seahawks om at gøre én af to ting: Giv mig en ny kontrakt eller send mig til et andet hold, der vil have mig til at være en del af dets fremtid«, siger Earl Thomas i en artikel på det amerikanske medie Players Tribune.

Tennis: Andy Murray har haft det svært efter sit comeback til ATP Touren, men i Washington-turneringen Citi Open har han fået en opmuntring, der kan bruges til noget. Skotten er fremme i 3. runde, efter han i en ren britisk duel fik nedkæmpet 4.-seedede Kyle Edmund 7-6, 1-6, 6-4. Det var samtidig en revanche for Murray, der tabte til netop Edmund i Eastbourne. Næste modstander er rumæneren Marius Copil.

Cykling: Efter otte sæsoner hos Lotto Soudal skifter den tyske sprinter André Greipel det belgiske World Tour-hold ud med prokontinental-holdet Team Fortuneo-Samsic, der i år deltog i Tour de France på et wildcard. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa. 36-årige Greipel har skrevet under på en toårig kontrakt med det franske hold, hvor han blandt andet bliver holdkammerat med sidste års vinder af bjergtrøjen i Tour de France, Warren Barguil.