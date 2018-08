19 år efter berømt artikel: Og navnene var ... nogle af de samme B.93 brugte sæsonstarten i 2. division mod Brønshøj på at markere en 19 år gammel artikel i Politiken.

I 1999 fik vi en ide på Politikens sportsredaktion. Dem har vi – trods alt – fået en del af siden, men uanset afsløringer af skandaler, doping og andet svindel, så har de færreste gjort samme indtryk, som da vi under overskriften 'Og navnene var ...' bragte navnene på samtlige tilskuere til superligakampen mellem B.93 og Viborg.

Nu frister B.93 en mere anonym tilværelse i 2. division, men den hæderkronede Østerbro-klub, der senest blev dansk mester i 1946, brugte sæsonstarten mod Brønshøj på at markere artiklen ved at byde på en øl eller en pølse til tilskuere, der også var på Østerbro Stadion dengang.

Tre gange så mange tilskuere i 2. division

Det var en invitation, adskillige valgte at tage imod. Så mange, at lørdagens tilskuertal på 576 var flere gange højere end de 180, der står opført som det officielle tal fra kampen torsdag 20. maj 1999.

Politikens artikel indeholder dog omkring 100 navne flere, og blandt dem var hele familien Grønvall Pedersen samt et vennepar, og fælles for dem er, at de stadig har artiklen ’hjemme i gemmerne’.

»Nu om dage holder jeg mere med FC København, men vi havde læst om begivenheden, og så måtte vi jo være her igen«, forklarede Frederik Hansen, der i 1999 opgav ’Diego’ som mellemnavn for at hædre FCK’eren Diego Tur.

Mtiliga fra bænken til direktør

Andre var til stede i en ny rolle. Patrick Mtiliga er eksempelvis nu sportsdirektør i B.93 efter en lang karriere i hollandsk og spansk fodbold med blandt andet 6 landskampe og VM-deltagelse i 2010, siden han i foråret 1999 som 19-årig spillede sine første 13 superligakampe for B.93. Han kom dog ikke på banen i kampen mod Viborg.

Brønshøjs tilhængere var i overtal til lørdagens 2. divisionskamp på Østerbro Stadion. Foto: Mads Nissen

Hovedparten af lørdagens tilskuere holdt dog til omkring stortrommen blandt Brønshøj-tilhængerne, der ligefrem skabte en længere kø ude på Gunnar Nu Hansens Plads i minutterne op til kampen, der endte med en 4-0-sejr til Brønshøj.

Så det gik en anelse bedre end i 1999, da allerede nedrykningsdømte B.93 tabte 5-0 til Viborg i overværelse af daværende landstræner Bo Johansen med frue, Johannes Lange, Lasse Sigdal, Jørgen ’Pibe’ Pedersen, Morten Hamms forældre og ... Nej, det vil nok være at gå for vidt.