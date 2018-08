Pernille Blume sætter vild rekord: Men bliver slået med 0,01 sekund Danmark vandt den anden medalje ved EM i Glasgow, da Pernille Blume vandt sølv i 50 meter fri.

Pernille Blume fremviste hele sit kridhvide smil, da hun omfavnede Sarah Sjöström efter at have pisket vandet til skum i et plaskende drama, der endte med et 'nederlag' med mindst mulige marginal.

Pernille Blume Danske rekorder i 50 meter fri 12.08.16 24,23 sek. Nr. 1 i OL-semifinalen 13.08.16 24,07 sek. Nr. 1 i OL-finalen 29.07.17 24,05 sek. Nr. 2 i VM-semifinalen 30.07.17 24,00 sek. Nr. 4 i VM-finalen 29.06.18 23,92 sek. Nr. 1 i Sette Colli 03.08.18 23,85 sek. Nr. 1 i EM-semifinalen 04.08.18 23,75 sek. Nr. 2 i EM-finalen

Når en svømmer overgår sig selv, plejer det at være en personlig sejr, og Pernille Blume var endnu en gang hurtigere end nogen sinde, da den olympiske mester i Glasgow vandt sølv i 50 meter fri, men det var trods alt en skuffelse.

»Jeg er faktisk ikke så glad. Jeg gik efter at vinde og havde forventet mere af mig selv«, sagde Blume til TV2 Sport efter den sindsoprivende tætte finale.

Slået med 0,01 sekund

Med 23,75 sek. blev Blume nemlig overgået med én lillebitte hundrededel sekund af den svenske verdensrekordholder, Sarah Sjöström, der svømmede sin tredjehurtigste 50 meter fri nogen sinde, kun overgået af 23,69 og 23,67 sek. fra VM sidste år i Budapest.

Dengang svømmede Pernille Blume 24,00 sek. og blev nummer fire, men den 24-årige sprinter bliver ved med at udvikle sit niveau, der jo eksploderede med OL-guldet for to år siden i Rio de Janeiro.

Siden har Blume nu seks gange forbedret sin danske rekord, så hun nu er alle tiders tredjehurtigste svømmer i verden efter Sjöström og tyskeren Britta Steffen, der satte sin rekord på 23,73 sek. ved VM i 2009, da de såkaldte plastikdragter endnu ikke var blev forbudt.

Med sølvmedaljen har Pernille Blume nu vundet individuelle medaljer ved langbanestævnerne OL, VM og EM, hvilket kun Benny Nielsen, Susanne Nielsson og Lotte Friis af danskere har gjort før hende.

Medalje nummer 21 til Pernille Blume

Pernille Blume har vundet i alt 21 internationale medaljer (9 guld, 4 sølv og 9 bronze), efter hun i går var med til at sikre dansk EM-bronze i 4x100 meter fri, hvor hun på førsteturen var 14 hundrededele sekund fra sin danske rekord, der sidste år gav hende bronze ved VM i Budapest.

For Sarah Sjöström var der tale om det andet europamesterskab inden for en time, da hun tidligere havde vundet 100 meter butterfly, hvor Emilie Beckmann med 58,35 sek. forbedrede sin personlige rekord og blev nummer syv.

»50 meter fri er et af de sværeste løb at vinde, men jeg fik lavet en god slutning, hvor jeg plejer at tabe løbene. Jeg er superstolt over at have vundet to gange på samme dag«, sagde Sarah Sjöström i et tv-interview efter sin imponerende 30. guldmedalje ved OL, VM og EM.

Bromer i finalen med tredjebedste tid

Danmark får muligheden for en medalje for tredje dag i træk, når Viktor Bromer søndag svømmer finale i 200 meter butterfly, hvor han har vundet guld og bronze ved de to foregående EM-stævner.

Viktor Bromer opnåede med 1.55,73 min. trejdehurtigste tid i lørdagens semifinaler, hvor kun ungarerne Tomas Kenderesi med 1.55,16 min. og Kristof Milak med 1.55,37 min. var hurtigere end den 25-årige dansker.