Danske medaljehåb klar til EM-finaler i svømning

Svømning: Det danske medaljehåb Rikke Møller Pedersen har svømmet sig i finalen i favoritdisciplinen 200 meter brystsvømning ved langbane-EM i Glasgow. Danskeren leverede tredjebedste tid i de to semifinaler, og Rikke Møller Pedersen svømmede i tiden 2 minutter 27,29 sekunder. I 100 meter rygsvømning var Mie Ø. Nielsen eneste danske deltager i en semifinale, da både Julie Kepp Jensen og Victoria Bierre ikke kvalificerede sig videre fra de indledende heats. Som forventet svømmede Mie Ø. Nielsen sig mandag aften også i finalen med fjerdebedste tid i de to semifinaler. Danskeren blev nummer tre i sin semifinale med tiden 59,89 sekunder.

Direkte sport i tv DR1 12.00 Sejlsport: VM DR3 16.00 Atletik: EM 18.50 Atletik: EM TV 2 Sport 10.30 Svømning: EM, indledende 13.00 Udspring: EM 14.30 Banecykling: EM 18.00 Svømning: EM, finaler TV3 Sport 17.00 Tennis: Rogers Cup (m) 19.00 Fodbold: Vendsyssel-AaB 22.00 Tennis: Rogers Cup (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: Hull-Aston Villa Eurosport 1 10.15 Svømning: EM 12.45 Udspring: EM 14.30 Banecykling: EM 18.00 Svømning: EM 19.45 Banecykling: EM Eurosport 2 13.15 Fodbold: U20-VM, Nigeria-Tyskland (k) 16.00 Atletik: Hold-EM 18.15 Cykling: Polen Rundt 19.15 Atletik: Hold-EM Vis mere

Fodbold: Thibaut Courtois mødte ikke op til træningen i Chelsea mandag, som det ellers var planlagt. Det skriver den britiske avis The Telegraph. Den belgiske landsholdsmålmand skulle også være dukket op på Wembley lørdag for at overvære opgøret i Community Shield, som Chelsea tabte 0-2 til Manchester City, men det skete heller ikke. Ifølge The Telegraph, så tyder det på, at Thibaut Courtois forsøger at tvinge et klubskifte igennem ved at undlade at møde op som planlagt i Chelsea, efter at målmanden har overstået sin ferie efter sommerens VM i fodbold. Den 26-årige målmand har længe været rygtet til Real Madrid, og ifølge The Telegraph arbejder Chelsea allerede på at finde en erstatning.

Fodbold: Borussia Dortmund er blevet enig med VM-bronzevinderen Axel Witsel om en kontrakt frem til 30. juni 2022. Kontrakten skal først godkendes af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), meddeler Dortmund på sin hjemmeside. Axel Witsel skiftede for halvandet år siden fra russiske Zenit Skt. Petersborg til den pengestærke kinesiske klub Tianjin Quanjian. Dortmund meddeler, at belgierens frikøbsklausul er blevet udløst for at hente Axel Witsel til klubben. Den lyder angiveligt på omkring 150 millioner kroner.

Fodbold: De potentielle modstandere til FC Midtjylland, Brøndby, FC Nordsjælland og FC København i tilfælde af samlet sejr i 3. kvalifikationsrunde til Europa League er trukket. FC Midtjylland kan møde Malmö FF (Sverige) eller Vidi FC (Ungarn). Brøndby kan møde Genk (Belgien) eller Lech Poznan (Polen). FC Nordsjælland kan møde Besiktas (Tyrkiet) eller LASK Linz (Østrig). FC København kan møde Atalanta (Italien) eller Hapoel Haifa (Israel).

Fodbold: FC Midtjylland udlejer midtbanetalentet Kaan Kairinen til den finske klub FC Inter Turku resten af 2018. 19-årige Kairinen skiftede til FC Midtjylland fra netop Inter Turku i 2016. Finnen har spillet 82 minutter i Superligaen fordelt på fem kampe i de seneste to sæsoner. I denne sæson har han ikke været på banen for danmarksmestrene.

Golf: Thorbjørn Olesen sluttede af med manér, da han gik sidste runde ved WGC-Bridgestone Invitational i Akron i den amerikanske delstat Ohio i 64 slag, seks under par. Danskeren slutter dermed turneringen ti slag under par og ender på en delt tredjeplads. Justin Thomas fra USA vandt turneringen med samlet 15 slag under par foran landsmanden Kyle Stanley i 11 slag under. Rory McIlroy var inden sidste runde blandt favoritterne, men gik sin dårligste runde i turneringen i tre slag over par og sluttede på en delt sjetteplads. Tiger Woods brugte også tre slag mere end banens idealscore og ender på en delt 31.-plads.