Udskældte Blume får lov at svømme videre efter skandalen Sportschefen ærgrer sig over, at Pernille Blumes optræden overskygger de andres gode resultater.

Skandale, uhørt, chokerende, respektløst, egoistisk, egenrådigt...

Skældsordene er haglet ned over Danmarks olympiske mester Pernille Blume, siden hun i aftes satte sig selv over fællesskabet og ofrede en 'sikker' dansk EM-medalje i jagten på en personlig revanche i sin foretrukne disciplin.

Men Pernille Blume får en ny chance for at supplere den danske medaljehøst, når EM slutter i morgen med blandt andet to discipliner, hvor Danmark kan blande sig i topstriden.

Blume indgår i holdkappen

Pernille Blume er nemlig med på den holdkap i 4x100 meter medley, der under forudsætning af kvalifikation i morgen formiddag skal svømme EM-stævnets allersidste finale.

»Efter at have fået Pernilles forklaring, er vi stadig uforstående og forundrede. Det er ikke måden, en semifinale ved EM skal svømme på, men nu prøver vi at få det bedste mulige ud af stævnet«, siger svømmeunionens sportschef, Lars Green Bach, til Politiken om miseren.

Det betyder samtidig, at Pernille Blume sammen med Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen og Emilie Beckmann indgår i torsdagens holdkap, og at diskussionen om hendes optræden vil indgå i den generelle evaluering med alle svømmerne, når mesterskabet i Glasgow er overstået.

Blume overskygger de gode resultater

»Vi skylder de øvrige holdkapsvømmere, resten af EM-holdet og alle de mange personer, der står bag svømmelandsholdet, at stille i stærkeste opstilling, og derfor er vi også tilfredse med, at Pernille Blume har tilkendegivet, at hun er klar til at give sit allerbedste sammen med resten af holdet«, lyder det i svømmeunionens officielle pressemeddelelse.

Det er normal kutyme, at svømmeforbundet efter hvert afsnit udsender en opsummering af, hvordan det er gået, men meget sigende har beslutningen vedrørende Pernille Blume i dag afløst omtalen af formiddagens indledende heats, der ellers bød på flere opmuntrende danske præstationer.

»Dem har der i det hele taget været mange af under stævnet, og derfor er jeg ked af, at Pernille skal overskygge dem. Det fortjener de ikke, men sådan må det jo være, når hun er en af verdens bedste svømmere«, siger Lars Green Bach til Politiken.

Fire videre til semifinalerne i 50-meterløb

De mest opmuntrende resultater blev leveret i 50 meter butterfly, hvor Emilie Beckmann forbedrede sin personlige rekord med 3 hundrededele sekund til 25,72 sek., hvilket var næsthurtigst af alle, men også 18-årige Julie Kepp Jensen kom videre med en personlig rekord på 26,62 sek., der rakte til en 15.-plads.

Også i 50 meter brystsvømning kom der to danskere videre til semifinalerne, da Mathilde Schrøder med 31,32 sek. blev nummer 14 og Rikke Møller Pedersen med 31,44 sek. blev nummer 17, men da kun to af de tre finske svømmere kan avancere, blev der plads til Rikke Møller Pedersen blandt de 16 semifinalister.

Anna Wermuth satte sin tredje personlige rekord i brystsvømning, da hun med 32,26 sek. blev nummer 27.