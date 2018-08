Emilie Beckmann tager flot dansk EM-sølv i Glasgow

EM-svømning: Danske Emilie Beckmann kunne torsdag aften øge den danske medaljehøst ved langbane-EM i Glasgow, da hun på 50 meter butterfly tog sølvet efter den svenske favorit Sarah Sjöström. Sidstnævntes vindertid blev 25,16 sek., Beckmanns tid blev 25,72 foran tyske Kimberly Schmidtke i 25,74.

Olympisk: Hvis Danmark nogensinde skal være vært for et OL, så skal det være i et samarbejde med Norge og Sverige. Det mener formanden i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard, efter at præsidenten i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, har opfordret Danmark til at stræbe efter et OL-værtskab.

»Hvis vi skulle kaste os ud i det, så skulle det være sammen med Norge og Sverige. For at det skulle give mening, ville det kræve, at der var et politisk og folkeligt ønske om at få et tættere samarbejde mellem de tre skandinaviske lande - politisk, kulturelt og økonomisk. Så kunne OL være katalysatoren for et sådant samarbejde, og så ville vi også have ressourcerne til at magte opgaven de tre lande imellem. Det scenarie ligger ikke lige for, men man kan aldrig vide, hvad der sker med udviklingen i EU og globalt. Måske kan man en dag stå i en situation, hvor de tre skandinaviske lande vil arbejde tættere sammen«, siger Niels Nygaard.

Fodbold: Den tidligere Randers FC-angriber Nicolai Brock-Madsen skifter fra Birmingham City til den skotske klub St. Mirren på en seks måneder lang lejeaftale. Den 25-årige angriber var i sidste sæson lejet ud til polske KS Cracovia, men skal altså nu forsøge at score mål i den skotske Premiership.

VM-sejlsport: VM-titlen er stort set uden for rækkevidde for de danske sejlere i 49erFX før lørdagens afgørende medalrace. Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen, der er regerende verdensmestre, er det bedste danske bud på en medalje på en samlet fjerdeplads, efter at duoen torsdag leverede tre stærke sejladser. Salskov-Iversen og Hansen startede torsdagen på en samlet 12.-plads, men placeringer som nummer 4, 6 og 2 sendte dem på fremmarch i feltet. Verdensmestrene har dog 18 point op til østrigerne Tanja Frank og Lorena Abicht på førstepladsen.

EM-atletik: Erfarne Andreas Bube er klar til semifinalen på 800 meter. Torsdag blev han nr. 2 i sit heat efter svenskeren Andreas Kramer og foran den franske verdensmester Pierre-Ambroise Bosse. Kun de tre kom videre til semifinalen fra heatet, der blev løbet i et roligt tempo frem til opløbet. EM-semifinalen bliver løbet fredag aften.

Golf: Thomas Bjørn har tre gange som spiller fejret Ryder Cup-triumfer, og i 2008 blev Søren Hansen den anden dansker på Europas hold. Nu står landets aktuelt bedste spiller, Thorbjørn Olesen, med gode chancer for at blive den tredje. Efter en række stærke præstationer i de seneste måneder er Olesen tæt på at nappe en direkte plads på holdet, der i slutningen af september i Paris møder USA i den prestigefyldte match. Olesen kan for alvor spille sig tæt på det fornemme selskab med en god indsats i sæsonens sidste majorturnering, PGA Championship, der begynder torsdag.

»Han har fundet formen de seneste tre måneder med en turneringssejr og flere topplaceringer, så han banker på til Ryder Cup«, siger Claus Mølholm, der er eliteansvarlig i Dansk Golf Union. »Det ville være interessant at se ham spille Ryder Cup, for når han rammer sit bedste, kan han slå næsten alle i verden«.

Tennis: 2. runde ved mændenes Rogers Cup i Toronto blev mindeværdig for de helt unge stjernefrø. 20-årige Frances Tiafoe fra USA vandt 7-6, 4-6, 6-1 over den erfarne canadiske servebomber Milos Raonic, den 19-årige canadier Denis Shapovalov besejrede den ellers meget formstærke italiener Fabio Fognini 6-3, 7-5, mens ligeledes 19-årige Stefanos Tsitsipas fra Grækenland nedkæmpede den 7.-seedede østriger Dominic Thiem 6-3, 7-6.