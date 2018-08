Simona Halep triumferer i Montreal-drømmefinale

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR 1 13.45 Sejlsport: VM DR 3 09.00 Atletik: EM 13.40 Golf: EM 15.30 Idrætsgymnastik: EM 19.05 Atletik: EM TV 2 Sport 11.30 Cykling: EM, linjeløb (m) 19.30 Tennis: Coupe Rogers, finale (k) TV3+ 16.00 Fodbold: FC København-Brøndby TV3 Sport 11.00 Dart: Melbourne Masters 13.45 Fodbold: Viborg-Helsingør 22.00 Fodbold: Barcelona-Sevilla TV3 Max 14.00 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland 17.00 Fodbold: Arsenal-Manchester City 20.30 Fodbold: Frankfurt-Bayern M 22.45 Motorsport: Nascar 6'eren 14.30 Fodbold: Liverpool-West Ham Canal 9 18.00 Fodbold: Randers FC-AGF Eurosport 1 09.00 Atletik: EM 12.15 Cykling: EM, enkeltstart (m) 19.00 Atletik: EM Eurosport 2 08.00 Snooker: World Open 11.30 Cykling: EM 13.15 Fodbold: U20 VM, England-Mexico(k) 15.30 Gymnastik: EM 20.00 Fodbold: FCM-Horsens 22.00 Cykling: Tour of Utah 00.15 Fodbold: DC United-Orlando Vis mere

Tennis: WTA-finalen i Montreal blev en forrygende tenniskamp, hvor verdens nr. 1, Simona Halep, til slut trak det længste strå i et tæt opgør med USA’s Sloane Stephens. Rumæneren måtte dog slide i to timer og 45 minutter, før sejren var i hus efter en kamp, hvor begge i lange perioder leverede deres ypperste og rev publikum med. Sejrscifrene blev 7-6, 3-6, 6-4, og gentagelsen af årets French Open-finale fik altså også samme udgang. Halep er på toppen af kvindernes tennis netop nu.

EM-atletik: En fantastisk stangspringfinale var med til at runde EM i Berlin af på fornemste vis. Vinder blev lidt overraskende den svenske teenagekomet Armand Duplantis (18), der for første gang passerede 6 meter og vandt med imponerende 6,05 meter. Det er verdens højeste spring indtil videre i 2018. Sølvet gik til russeren Timur Morgunov (21) med noteringen 6 meter, og den franske verdensrekordholder Renaud Lavillenie (31) tog bronze med 5,95 meter. Fem atleter sprang på højden 5,95 meter, hvilket er ekstremt sjældent i en stangspringskonkurrence på mesterskabsniveau. Sejren til Duplantis var endnu en succes for nordisk atletik, som ellers blev toppet af 17-årige Jakob Ingebrigtsen fra Norge, der tog guld i både 1.500 og 5.000 meter-løb.

Fodbold: Det engelske mesterhold Manchester City vaklede ikke i sæsonens første kamp, selv om det var på udebane i London mod Arsenal. City uden Kevin De Bruyne fra start og uden David Silva i truppen vandt overbevisende 2-0 med en scoring i hver halvleg signeret først Raheem Sterling og derefter Bernardo Silva. Sergio Agüero og Sterling blev efter pausen erstattet med Gabriel Jesus og Leroy Sane. Næste søndag tager Pep Guardiolas mandskab imod Huddersfield med Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Philip Billing og Jonas Lössl i truppen.

Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix I David Silvas fravær tog Bernardo Silva over, og portugiseren scorede efter pausen til slutresultatet 2-0 mod Arsenal på Emirates søndag aften.

EM-atletik: Anna Emilie Møller præsterede på sit bedste niveau, da der ved EM i Berlin søndag aften blev løbet finale i 3.000 meter forhindringsløb. Danskeren sluttede som nr. 7 og satte dansk rekord med tiden 9:31.66 min. Guldet gik ikke uventet til tyske Gesa-Felicitas Krause med noteringen 9:19.80.

Fodbold: Cristiano Ronaldo ved godt, hvad hans fans vil se – mål. Og de nye italienske fans hos Juventus i Torino skulle ikke vente længe på portugiserens første scoring i Juve-trøjen. Det tog søndag bare 8 minutter for Ronaldo at score i den traditionsrige sæsonoptaktskamp mod klubbens B-hold i Villar Perosa, og Juventus’ bedste mandskab vandt 2-0, efter Ronaldo lagde så voldsomt pres på en modspiller, at den pågældende kom til at score selvmål. Mange fans var mødt op til kampen med velkomstbannere i den lille Piemonte-by, og et nyt fodboldeventyr er i gang.

EM-atletik: Det lykkedes som ventet ikke for den danske kvartet i 4x100 meter at kvalificere sig til finalen ved EM i atletik i Berlin. Danskerne Louise Østergård, Ida Karstoft, Mette Graversgaard og Mathilde Kramer leverede dog en stor præstation i det indledende heat, da de søndag klokkede ind i tiden 44,09 sekunder. Tiden er dansk rekord og en forbedring af den tidligere rekord på 44,95 sekunder, som kvartetten satte i juli. Danskerne sluttede som nr. 6 i deres heat, og samlet blev de nr. 11 blandt 15 deltagere.

Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix Liverpools topscorer i forrige sæson, egypteren Mohamed Salah, lagde også ud med at score i denne sæsons første kamp for sit hold.

Fodbold: Liverpool fik søndag en perfekt start på den nye Premier League-sæson, da West Ham besøgte Anfield. Hjemmeholdets stjerneangriber Mohamed Salah bragte sit hold i spidsen 1-0, og det sluttede med en 4-0-sejr, efter Sadio Mané med to træffere og Daniel Sturridge med en enkelt havde leveret det, angribere helst skal levere. For West Ham ligner det en lang og tung sæson, igen. I 0-0-kampen mellem Southampton og Burnley spillede Jannik Vestergåård hele kampen for hjemmeholdet, mens Pierre-Emile Højbjerg blev på bænken.

Galop: På en forrygende opløbsspeed sikrede svenskejede Master Bloom sejren i Danmarks største galopløb, The Macallan Dansk Derby' med 800.000 kroner i præmiesum. Master Bloom er trænet af norske Cathrine Erichsen, der dermed har vundet sintredje danske derbysejr. Hesten kommer fra en sejr i det svenske derby-trøstløb, da det ikke lykkedes at kvalificere hesten til selve derbyet. På andenpladsen kom Karin Sallings storfavorit, King David, der dermed indkasserede 200.000 kroner.

EM-cykling: I søndagens linjeløb ved EM i Glasgow triumferede Trentin foran Mathieu van der Poel fra Holland og Wout van Aert fra Belgien, mens ingen af de otte danske ryttere kørte med om medaljer i finalen. 29-årige Trentin vandt spurten i en mindre gruppe og overtog dermed EM-titlen fra nordmanden Alexander Kristoff. Michael Mørkøv blev bedst placerede dansker, men han var ikke i nærheden af at kæmpe med om sejren. Tidligere i løbet udgik Magnus Cort blandt andre.

Mountainbike: Camilla Søgaard sikrede sig søndag en sølvmedalje i mountainbike-orientering ved VM i Østrig, da hun blev delt nr. 2 på sprintdistancen efter finnen Henna Saarinen. Tidligere på ugen vandt Søgaard guld i disciplinen massestart. Hos juniormænd vandt Thomas Steinthal VM-guld.

Fodbold: HB Køge har fået en fornem start på den nye sæson i 1. division. Søndag eftermiddag blev det til sejr på 3-0 ude over superliganedrykkeren Silkeborg. Dermed har Køge maksimumpoint efter tre runder og er alene i spidsen for landets næstbedste række. Derimod har Silkeborg fået en svær start på den nye tilværelse på anden klasse. Med nederlaget er Peter Sørensens tropper placeret under nedrykningsstegen med et point.

Tennis: Caroline Wozniacki havde et svært comeback i Montreal efter sin lårskade, og det bliver formentlig ikke meget lettere i Cincinnati, hvis man ser på lodtrækningen. Danskeren sidder som 2.-seedet ganske vist over i 1. runde, men derefter skal hun møde enten den formstærke hollænder Kiki Bertens eller den stærkt servende amerikaner Coco Vandeweghe. Begge har tidligere besejret danskeren, Bertens i år på gruset i Madrid og Vandeweghe sidste år i Wimbledon. Bertens-Vandeweghe mødes mandag.

Foto: Paul Chiasson/AP Caroline Wozniacki kan forvente meget stærk modstand, når hun i den kommende uge spiller i Cincinnati.

I Caroline Wozniackis lodtrækningshalvdel er de andre seedede navne Petra Kvitova, Julia Görges, Elise Mertens, Sloane Stephens, Elina Svitolina og Daria Kasatkina. Alle spillere, der tidligere har voldt danskeren store problemer. Og for at gøre scenariet komplet, så er Serena Williams også til stede i samme halvdel.