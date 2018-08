Kovending: Kvindelandsholdets sidste skanse er tilbage i buret

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern (k) TV3 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern (m) 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-TNS 21.30 Tennis: Western & Southern (m) TV3 Max 20.30 Fodbold: Partizan Beograd-FCN 2.00 NFL preseason: Washington-NY Jets 6’eren 20.00 Fodbold: Brøndby-Subotica Eurosport 1 14.30 Cykling: BinckBank Tour 17.00 Cykling: Arctic Race 19.15 Fodbold: U20-VM (k) 21.30 Cykling: Colorado Classic Eurosport 2 15.45 Fodbold: U20-VM (k) 18.30 Fodbold: FC København-CSKA Sofia 23.00 Rally: VM-afdeling Vis mere

Fodbold: Stina Lykke er tilbage som landsholdskeeper til de kommende VM-kvalifikationskampe mod Kroatien og Sverige. Den 32-årige målvogter meddelte i juni, at hun stoppede karrieren på landsholdet med øjeblikkelig virkning. Men nu har hun ændret mening. Stina Lykke har sagt ja til at være med i Danmarks to afsluttende kampe i VM-kvalifikationen. Indtil nu er Stina Lykke noteret for 81 kampe for Danmark.

Fodbold: To af weekendens kampe i sæsonpremieren i Serie A er blevet udsat på grund af tirsdagens brokollaps i Genova. Brokollapset i den norditalienske by kostede mindst 39 mennesker livet. Den italienske Serie A oplyser, at Genoas udekamp mod AC Milan søndag aften er udsat. Det samme gør sig gældende for Sampdorias hjemmekamp mod Fiorentina. Sampdoria har ligesom Genoa hjemme i byen Genova. Serie A har endnu ikke fastsat en ny dato for de udsatte kampe.

Sampdorias klubpræsident Massimo Ferrero oplyser desuden, at han er blevet informeret om, at mesterklubben Juventus ikke vil gå på banen på lørdag mod Chievo. Årsagen skulle være, at flere begravelser i forbindelse med broulykken finder sted på lørdag.

Tennis: Davis Cup skal efter 118 år afvikles på en helt anden måde fra 2019. Mens mændenes landsholdsturnering hidtil har været spredt ud over hele verden og kalenderåret, samles den fra næste år i én by og bliver spillet på nogle få dage. Den vil få deltagelse af 18 hold. Ændringen er torsdag blevet stemt igennem på Det Internationale Tennisforbunds (ITF) årsmøde i Florida. ITF havde på forhånd forhandlet sig frem til en aftale med investorgruppen Kosmos, som vil putte knap 20 milliarder kroner i det nye format over 25 år.

Fodbold: Danmarks ottendedelsfinale ved VM-slutrunden har udløst et avancement på 3 pladser få Fifa's verdensrangliste, hvor Danmark som en delt nummer 9 indtager den bedste placering siden 1998. Danmark overhaler blandt andet finalisterne fra 2014, Tyskland og Argentina, der efter VM i Rusland er faldet henholdsvis 14 og 6 placeringer og nu er nummer 15 og 11.

Fifa's nye verdensrangliste (placering før VM):

1. Frankrig (7)

2. Belgien (3)

3. Brasilien (2)

4. Kroatien (20)

5. Uruguay (14)

6. England (12)

7. Portugal (4)

8. Schweiz (6)

9. Spanien (10)

9. Danmark (12)

11. Argentina (5)

12. Chile (9)

13. Sverige (24)

14. Colombia (16)

15. Tyskland (1)

16. Mexico (15)

17. Holland (17)

18. Polen (8)

19. Wales (18)

20. Peru (11)

Motorsport: Den 23-årige spanier og nuværende Renault-kører Carlos Sainz skal afløse Fernando Alonso hos formel 1-holdet McLaren på en flerårig kontrakt. Alonso, som har vundet VM i formel 1 to gange, har meddelt, at han stopper formel 1-karrieren efter denne sæson, så McLaren har været på udkig efter en erstatning. Carlos Sainz er i øjeblikket nr. 11 i formel 1-stillingen for Renault.

Tennis: Wimbledon-mesteren Angelique Kerber måtte slide hårdt, da hun spillede 2. runde i Cincinnati natten til torsdag dansk tid. Russiske Anastasia Pavlyuchenkova var modstanderen, og det blev en dyst på udholdenhed, som tyskeren til sidst fik vundet med cifrene 4-6, 7-5, 6-4. I 3. runde skal Kerber møde USA’s Madison Keys, det i to sæt ret enkelt afmonterede italienske Camila Giorgi.

Fodbold: Paris SG har fundet forsvarsspilleren, der på et tidspunkt skal afløse 33-årige Thiago Silva. Den franske mesterklub har skrevet en 5-årig kontrakt med den 21-årige Thilo Kehrer, der sidste sæson blev nummer to i Bundesligaen med Schalke 04 og blev U21-europamester med Tyskland.

Fodbold: OB råder i norske Sten Grytebust over en af rækkens bedste målmænd, men han kan være på vej væk fra det eneste Superligahold uden sejr i denne sæson. OB har i hvert fald i norske Stabæk hentet en ny målmand i den 25-årige Mandé Sayouba fra Elfenbenskysten, der har fået en 5-årig kontrakt.