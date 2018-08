18-årig dansker bliver klubkammerat med selveste Cristiano Ronaldo

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.50 Speedway: U21 - hold-VM 22.00 Tennis: W&S Open (k) TV3 Sport 11.00 Dart: Brisbane Masters 15.00 Atletik: Diamond League 17.00 Fodbold: Guingamp-Paris SG 20.00 Tennis: W&S Open (m) 01.00 Tennis: W&S Open (m) TV3 Max 16.00 Fodbold: Millwall-Derby 18.30 Fodbold: Preston-Stoke 20.30 Boksning: C. Frampton-L. Jackson 01.00 Motorsport: Nascar 6'eren 13.30 Fodbold: Cardiff-Newcastle 16.00 Fodbold: Tottenham-Fulham 18.30 Fodbold: Chelsea-Arsenal Eurosport 1 15.00 Cykling: BinckBank Tour 17.00 Cykling: Arctic Race 21.00 Cykling: Colorado Classic Eurosport 2 15.00 Rally: VM-afdeling 22.00 Fodbold: Seattle-LA Galaxy Vis mere

Fodbold: 18-årige Nikolai Baden Frederiksen har kun 11 superligakampe og beskedne 215 kampminutter for FC Nordsjælland på cv’et, men de tre scoringer han præsterede i sidste sæson har tilsyneladende givet bonus. For Nikolai Baden Frederiksen er nemlig blevet solgt til en af verdens mest meriterede klubber, italienske Juventus, hvor han bliver klubkammerat med verdens bedste spiller, Cristiano Ronaldo. Holdkammerater bliver de dog næppe lige med det samme. Nikolai Baden Frederiksen er nemlig tiltænkt en rolle på storklubbens U23-hold. Nikolai Baden Frederiksen kom til FCN som 15-årig og var egentlig indstillet på at blive for at slå igennem i klubben. »Men den mulighed, jeg nu har fået i Juventus, er så stor for mig og min karriere, at jeg føler, det er en mulighed, jeg er nødt til at gribe«, siger angriberen, der har fået en fire år lang kontrakt.

Fodbold: Fra England forlyder det, at en af Nikolai Baden Frederiksens tidligere klubkammerater i FC Nordsjælland er en ombejlet herre. Bold.dk beretter således, at Brentford har afvist bud fra både spanske Malaga og portugisiske Braga på Emiliano Marcondes. Den 23-årige angriber er skadet i øjeblikket.

Atletik: Den 21-årige amerikanske sprintkomet Noah Lyles siger, at hans store mål i karrieren er at slå legendariske Usain Bolts verdensrekord på 100 meter. Eftertrykkeligt endda. »Jeg tror, at jeg kan løbe på 9,41 sekunder. Hvornår det sker, det ved jeg ikke, men jeg vil gøre mit bedste for, at det sker«, siger Noah Lyles ifølge britiske medier forud for lørdagens Diamond League-stævne i Birmingham. Noah Lyles blev tidligere i år amerikansk mester. Hans bedste tider på 100 og 200 meter er 9,88 og 19,65 sekunder – Bolts verdensrekorder lyder på 9,58 og 19,19 sekunder.

Fodbold: Michael Krohn-Dehli fik en skidt start på livet i den næstbedste spanske række med Deportivo La Coruna. Nik fik galicerne det ene point med hjem via 1-1 i Albacete, men den danske veteran brokkede sig så voldsomt over det straffespark, der kastede 1-1-udligningen af sig, at han så rødt i 86. minut.

Fodbold: Den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic er ikke nogen stor fan af kunstgræs og han er derfor ikke med, når LA Galaxy møder Seattle Sounders sent lørdag. Det skriver avisen Los Angeles Times ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

