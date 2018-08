Olesen ender 2 slag fra Ryder Cup-plads og må satse på Silkeborg eller Thomas Bjørns nåde

88 pladser frem på verdensranglisten

Thorbjørn Olesen har vist blændende form de seneste to måneder, hvor han efter sejren i Italian Open 3. juni har opnået blandt andet fire top-6-placeringer og en 12.-plads i majorturneringen The Open og klaret cuttet i en anden majorturnering, US PGA Championship, der gav en 56.-plads.

Dermed er Thorbjørn Olesen avanceret 88 pladser på verdensranglisten, hvor han i denne uge er nummer 41 og står til yderligere et lille hop fremad, når den bliver opdateret.

Der vil således være mange gode argumenter for, at Thomas Bjørn giver et af sine wildcards til sin gode ven og protegé, men Bjørn har ved flere lejligheder understreget, at det bliver sværere for Thorbjørn Olesen end for alle andre at komme i betragtning til et wildcard, da den danske kaptajn ikke vil risikere at blive beskyldt for at uddele vennetjenester.

Jeff Winthers vilde spurt gav kun en 68.-plads

Også længere ned på nogle af golfsportens mange lister bliver der dansk spænding i de kommende uger.

Jeff Winther fik lige akkurat klemt sig videre til finalerunderne i Nordea Masters, da han i fredags leverede en afslutning med birdie-birdie-eagle, men en tredje runde i 76 slag resulterede i, at Jeff Winther på en afsluttende 68.-plads kun fik 2.935 euro til præmiekontoen.

Dermed skal der kommende to måneder hentes yderligere præmier til en værdi af mindst 60.000 euro, hvis Jeff Winther skal gøre sig håb om at avancere fra sin nuværende 135.-plads op blandt de 110, der automatisk får fornyet rettetn til at spille på European Tour næste sæson.