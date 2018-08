Brøndby får både sejr og en topscorer med hjem fra Hjørring Kamil Wilczek scorede to gange, inden Joel Kabongo blev udvist for anden gang på ti dage.

Kamil Wilczek indledte Superligasæsonen på Brøndbys reservebænk, men kom ind og scorede i den første udekamp mod Randers FC, og nu er polakken topscorer i Superligaen.

Ude mod Vendsyssel scorede Kamil Wilczek begge målene, da Brøndby vandt 2-1 i en kamp med chancer til mange flere mål, især i den livlige første halvleg.

0-1 efter 42 minutter

Den største mulighed tilfaldt Seyi Adekoya, da Vendyssel var to mod en i et kontraangreb, som amerikaneren afsluttede fladt i det korte hjørne, hvor Martin Schwäbe med en stærk refleks fik slået bolden til hjørnespark.

Vendsyssel var bedst og havde hovedparten af de mange afslutninger i kampens første tredjedel, men Wilczek fik også et par gode muligheder uden at få sat hovedet rigtigt på et par høje indlæg.

Kort før pausen fik Wilczek så bolden i fødderne fra Dominik Kaiser, og med venstrebenet sparkede polakken gang i måltavlen.

0-2 efter 68 minutter

Morten Knudsen sparkede lige på Martin Schwäbe, da Vendsyssel havde en god chance for at udligne, og så slog Wilczek til på et oplæg fra den velspillende Simon Tibbling.

Så var Brøndby på sejrskurs efter to nederlag i træk i Superligaen, men da Joel Kabongo rev Sander Fischer i trøjen til et straffespark, som indskiftede Emmanuel Ogude scorede på, havde Vendsyssel et kvarter til at jagte point i den første kamp nogen sinde.

Rødt kort til Joel Kabongo

Vendsyssel var tæt på efter et frispark i overtiden, som indbragte Joel Kabongo den anden advarsel og dermed endnu en udvisning, efter den 20-årig forsvarsspiller blev udvist i Europa League for ti dage siden – da Brøndby også vandt 2-1.

Det gjorde Brøndby igen, selv om Lucas Jensen i allersidste minut havde en kæmpechance for at udligne, men den for blade afslutning blev sparket væk lige foran mållinjen, så oprykkeren efter de to indledende sejreover OB og Esbjerg kun har fået et point i de seneste fem kampe.

