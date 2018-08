FCK må forsvare sejren hjem i en hektisk afslutning Sønderjyske startede og sluttede bedst i Parken, hvor FCK forsvarede førstepladsen.

Det startede og sluttede skidt for Superligaens tophold, men FC København forsvarede førstepladsen med en 3-2-sejr over Sønderjyske.

Hollænderen Mart Lieder bragte med en fin soloaktion og en yderlig, flad afslutning fra kanten af straffesparksfeltet Sønderjyske på kurs mod den første sejr over FCK i Parken nogen sinde.

Stephan Andersen måtte levere en stor dobbeltredning for at forhindrede udeholdet i at komme yderligere foran, men derefter begyndte det at fungere langt bedre for FC København.

Mål nummer 1 - og 1.500

Jan Gregus skulle godt nok have lidt hjælp med en afretning af Marc Pedersen, da han udlignede, men der var intet tilfældigt i det fremragende angreb, som 19-årige Carlo Holse afsluttede med et kvikt venstrebensskud til sit første og FCK’s mål nummer 1.500 i Superligaen.

I en kontrolleret anden halvleg bragte Dame N’Doye med sin femte sæsonscoring FCK på 3-1, da han kastede sig og helflugtede bolden i kassen, efter Sønderjyskes forsvar havde headet bolden væk efter Peter Ankersens indlæg.

Ankersen var involveret i reduceringen, da han ramte bolden med armen i eget straffesparksfelt. Stephan Andersen reddede godt nok Mart Lieders straffespark, men af de seks-syv spillere, der for tidligt var løbet ind i straffesparksfeltet, var Søren Frederiksen først på returbolden og sparkede reduceringen i mål.

Det var tæt på at bidrage til Sønderjyskes blot tredje point i 17 udekampe i Parken, men trods to nærgående afslutninger i de sidste minutter fik FCK forsvaret sig til sæsonens femte sejr i de seneste seks superligakampe.