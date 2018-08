Stort comeback giver FC Midtjylland fordelen mod Malmö FF FC Midtjylland spillede 2-2 mod Malmö FF i den første af to kampe om at komme i Europa Leagues gruppespil.

FC Midtjylland har fordelen, når der på torsdag spilles returkamp mod Malmö FF om en plads i Europa Leagues gruppespil.

2-2 er et glimrende udgangspunkt for de danske mestre mod de svenske mestre, der ellers var foran 2-0 ved to gange at straffe FC Midtjylland efter hjørnespark.

Først stod den rutinerede Markus Rosenberg fri efter et hjørnespark efter 12 minutter, og et hjørnespark dannede også optakten til det mål, Marcus Antonsson scorede efter 25 minutter.

Med danskerne Lasse Nielsen, Anders Christiansen og Søren Rieks i startopstillingen fik Malmö FF lagt et gevaldigt pres på FC Midtjylland, der ikke skabte mange muligheder i den anden ende.

To mål på 12 minutter

Men scoringer ændrer fodboldkampe, hedder en gammel sandhed, og det var i dén grad også tilfældet i aften, da FC Midtjylland reducerede efter en times spil.

Efter et langt indkast fra Kian Hansen dumpede bolden ned for fødderne af Gustav Wikheim, der langt udefra fornemt formåede at holde sin afslutning nede, og da den havde passeret den sidste forsvarsspiller var Johan Dahlins udsyn så spærret, at han kom for sent ned til den flade bold.

12 minutter senere var det en afslutning fra Marc Dal Hende, som Johan Dahlin kun fik pareret, og så var indskiftede Simon Okosun først over riposten, som den lange dansker skovlede ind under overliggeren.

Den intense kamp bød på syv advarsler, der af de fem til FC Midtjylland.