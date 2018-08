Wozniackis anden kamp i US Open bliver for natteravne

Tennis: Caroline Wozniacki skal torsdag spille sin 2. runde-kamp mod ukrainske Lesia Tsurenko på den næststørste bane ved US Open, det nyrenoverede Louis Armstrong Stadium, som anden kamp på aftenprogrammet. Det vil desværre for danske tennisfans sige, at hun formentlig først kommer på banen kl. cirka 4 natten til fredag dansk tid. Franske Gaël Monfils åbner programmet med en kamp mod japanske Kei Nishikori, der er sat til at starte kl. 1 om natten dansk tid.

Fodbold: FC Midtjylland har lejet den 20-årige brasilianske midtbanespiller Evander da Silva Ferreira i klubben Vasco da Gama, hvor store brasilianske profiler som Phillipe Coutinho, Romario og Dunga tidligere har spillet.

Lejeaftalen gælder for resten af sæsonen og indeholder en købsoption, skriver FCM på klubbens hjemmeside. Den 20-årige midtbanespiller debuterede på Vasco da Gamas førstehold i 2016 og har siden dengang spillet 34 kampe for klubben og lavet tre mål.

Tennis: Den forsvarende US Open-mester i kvinderækken, amerikaneren Sloane Stephens, skulle bruge tre sæt for at blive klar til 3. runde i årets turnering. Stephens besejrede Anhelina Kalinina fra Ukraine 4-6, 7-5, 6-2.

Håndbold: Både mestrene og sidste sæsons sølvvindere åbnede kvindernes liga med en sejr. Hjemme i Frederiksberg Hallerne vandt mesterholdet København Håndbold 30-23 over Team Esbjerg, der af mange anses som en outsider til guldet i sæsonen 2018/19. Som sidste år var playmaker Mia Rej en ledende skikkelse hos København, og hun scorede 7 gange. På udebane i Randers vandt vicemestrene fra Odense 28-20, og her var landsholdsspillerne Stine Jørgensen og Kathrine Heindahl bedste skytter med hver fire mål.

Det tidligere FCM Håndbold, der nu stiller op som Herning-Ikast, fik ligeledes en god start på den nye sæson med en komfortabel 32-21-sejr over Aarhus United.

Fodbold: Sidste år solgte Real Madrid angriberen Mariano Díaz til den franske klub Lyon. Men nu har den spanske storklub købt ham tilbage på en femårig kontrakt.

Bueskydning: Kvartfinalen blev endestationen for det danske kvindehold ved EM i Polen. Maja Jager, Anne Marie Laursen og Randi Degn tabte 6-2 til Tyrkiet i holdkonkurrencen i den olympiske recurve-klasse. De danske kvinder havde slået Irland og Frankrig inden mødet med Tyrkiet, og i morgen gælder det den individuelle turnering.

Fodbold: Vejle har lejet Victorien Adebayor fra Niger i resten af sæsonen. Den 21-årige angriber kommer fra den ghanesiske klub Inter Allies.

Fodbold: Der er gang i handlerne i Superligaen her på de sidste dage inden transfervinduet lukker ved midnat 31. august. Senest har AaB solgt angriberen Jannik Pohl til den hollandske klub Groningen og samtidig købt Tom van Weert i samme klub. 28-årige Tom van Weert, der ligeledes er angriber, har tidligere spillet for Excelsior og Den Bosch.

Fodbold: For fire år siden var den dengang 21-årige Saido Berahino den store sensation i West Bromwich Albion med 15 scoringer i Premier League og en udtagelse til det engelske landshold – uden at han dog fik debut. Siden fulgte en kollapset transfer til Tottenham til en værdi af en kvart milliard kroner, et gevaldigt formdyk, en hemmeligholdt positiv dopingprøve for et ecstasy-lignende stof og et skifte til Stoke i januar 2017, hvor målene var udeblevet indtil tirsdag aften. Her scorede Saido Berahino sit første mål for Stoke og det første i karrieren i voldsomme 913 dage, da han headede ind bag den danske målmand Jonas Lössl i Stokes 2-0-sejr på hjemmebane i Liga Cuppen mod Huddersfield. Saido Berahinos seneste mål var som West Bromwich-spiller mod Crystal Palace i starten af 2016.

Since Saido Berahino last scored, Cristiano Ronaldo has...



- Scored 130 goals



- Won 3 Champions Leagues



- Won 2 Ballon d'ors



- Won the Euros



- Won a league title pic.twitter.com/B7eFUn3CvM — The Sportsman (@TheSportsman) 28. august 2018

Fodbold: Tysklands landstræner Joachim Löw indrømmer, at han begik en række fejl, der var med til at sende de forsvarende verdensmestre ud efter den indledende runde ved VM i Rusland. Löw mener blandt andet, at han holdt for stejlt på en spillestil, hvor Tyskland skulle være ekstremt boldbesiddende. Taktikken vil nu fremover være mere fleksibel. Tyskland møder 6. september de nykårede franske verdensmestre og tre dage senere Peru, og Joachim Löw har udtaget en trup, hvor der blandt andet er comeback til Manchester Citys Leroy Sané. Han blev til manges overraskelse vraget til VM.

Kajak: Det Internationale Kanoforbund (ICF) har udstedt en karantæne på fire år til den tidligere OL-guldvinder Inna Osypenko-Radomska, efter at hun har nægtet at stille op til en dopingprøve. Det skriver ICF i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Osypenko-Radomska vandt ved OL i 2008 guld i 500 meter enerkajak. Hun tog sølv på samme distance ved OL i 2012. Ukraineren, der også har stillet op for Aserbajdsjan, er ligeledes tidligere verdensmester.

Fodbold: Fodboldens Disciplinærinstans behandler i denne uge sager, der omhandler Brøndby og Sønderjyske. Det skriver Ekstra Bladet. Brøndby er blevet bedt om at forklare, hvordan Vendsyssels Emmanuel Ogude i søndags kunne få kastet en bold efter sig fra Brøndbys tilskuerafsnit, mens Sønderjyske skal uddybe Marc Pedersens indirekte kritik af dommer Jakob Kehlet efter mødet med FC København i Parken. »Jeg synes, det var et klamt nederlag. Det er ulækkert, at man skal komme herind og være godt med og komme foran, og så er der nogen, der sørger for, at spillet nok skal vende«, sagde Pedersen

Ishockey: VM i Danmark i foråret ligner en succes og på bundlinjen er der 13-14 millioner kroner til Danmarks Ishockey Union (DIU). De resterende ca. 10 millioner kroner af det totale overskud på ca. 23 millioner kroner tilfalder firmaet Infront, der stillede underskudsgaranti for VM-turneringen. Det offentlige Danmark, herunder Københavns Kommune, Herning Kommune og Sport Event Danmark, har – som beskrevet i en lang række artikler i Politiken – postet ca. 30 millioner kroner i VM-arrangementet uden at sikre sig del af et eventuelt overskud. Kun Region Hovedstaden får andel i en beskeden del af overskuddet.