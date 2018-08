34-årig scorer alle tiders største NFL-kontrakt

Direkte sport i tv DR1 19.00 Fodbold: Danmark - Kroatien TV2 Sport 15.00 Cykling: La Vuelta - 6. etape 19.45 Ishockey: ZSC Lions - Aalborg Pirates TV3+ 19.15 Fodbold: FC Midtjylland - Malmö FF TV3 Sport 11.30 Golf: Made in Denmark TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-Handewitt - FA Göppingen 6'eren 18.30 Fodbold: FC København - Atalanta 20.30 Fodbold: Brøndby IF - Genk Eurosport 1 12.45 Cykling: La Vuelta - 6. etape 18.00 Tennis: US Open 04.00 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open 03.00 Tennis: US Open Vis mere

Amerikansk fodbold: Quarterbacken Aaron Rodgers tager yderligere fire sæsoner hos Green Bay Packers og den 34-årige tager sig godt betalt for det. Ifølge nfl.com er den nye kontrakt 134 millioner dollar - 857 millioner kroner - værd. Dermed bliver Aaron Rodgers den bedst lønnede spiller i NFL-ligaens historie.

Fodbold: AaB henter en god gammel kending hjem til Superligaen. Lucas Andersen drog af sted som teenager for 6 år siden til en tilværelse i Ajax og har de to seneste sæsoner spillet i Grasshopper i Schweiz. Nu vender han hjem som 23-årig på en etårig lejeaftale, der rummer en købsoption. »At få Lucas hjem til AaB og Aalborg er et kæmpe scoop for os. Lucas' personlighed og kreative evner på banen er velkendte for os, og så har det også været en afgørende faktor i processen, at Lucas har haft et inderligt ønske om at vende tilbage til AaB«, siger sportsdirektør Allan Gaarde om kreativkraften med 3 A-landskampe på cv'et.

Tennis: Søstrene Serena og Venus Williams skal stå over for hinanden for 30. gang i en tennisturnering. Det bliver i tredje runde af grand slam-turneringen US Open i New York. Natten til torsdag slog Serena Williams tyskeren Carina Witthöft 6-2, 6-2, mens Venus Williams tidligere onsdag slog italieneren Camila Giorgi 6-4 og 7-5.

Fodbold: Janus Drachmann har kun været OB-spiller i halvanden måned, men torsdag blev han udnævnt til truppens anfører. Han overtager anførerbindet fra 33-årige Kenneth Emil Petersen, der har været bænket og helt uden for truppen de seneste to kampe. Jeppe Tverskov blev samtidig udnævnt til ny viceanfører.

Bueskydning: Maja Jager er klar til finalen ved EM i Polen i den olympiske recurvebue. Medaljefinalen afvikles på lørdag. Maja Jager blev verdensmester i 2013.

Fodbold: Morten Duncan Rasmussen har fundet sig en ny klub. Denne gang i Cypern. Den 33-årige angriber skal fremover spille for oprykkerne Enosis Paralimmi. Tidligere på sommeren blev hans kontrakt med den polske klub Pogon Szczecin ophævet, og han har derfor været på jagt efter en ny klub.

Fodbold: Tidligere præsident for Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) Juan Angel Napout blev torsdag middag dansk tid idømt ni års fængsel. Det skal han, fordi han spillede en rolle i korruptionsskandalen i Det Internationale Fodboldforbund fra 2015. I skandalen modtog Napout bestikkelse i forbindelse med salg af tv- og marketingrettigheder.

Fodbold: I går kunne vi i sportsdøgnet fortælle, at den hollandske klub Ajax og de tre danske spillere Lasse Schöne, Kasper Dolberg og Rasmus Nissen Kristensen, har kvalificeret sig til Champions League. Men de bliver ikke eneste hollandske hold i verdens fineste klubturnering, for i går slog PSV Eindhoven hviderussiske BATE Borisov 3-0 og går dermed videre med en samlet score på 6-2. Det er første gang siden 2010, PSV kan se frem til Champions League-fodbold.

Tennis: Rafael Nadal gik tidligt i morges videre fra anden runde i US Open i New York. Den spanske tennisstjerne vandt 6-3, 6-4 og 6-2 over canadiske Vasek Pospisil.

Fodbold: En endnu større overraskelse i årets Champions League-gruppespil må siges at være FK Crvena Zvezda (på dansk det noget mere mundrette Røde Stjerne Beograd). Den serbiske klub spillede i går 2-2 ude mod østrigske Red Bull Salzburg, og efter 0-0 i første opgør, var det altså nok til at indløse en billet til Champions League-gruppespillet.