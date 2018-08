Brøndby lejer, FCK sælger og FCM scorer kassen op til deadline

Direkte sport i tv TV2 Sport 10.55 Cykling: La Vuelta - 6. etape TV3+ 11.00 Formel 1: Italiens Grand Prix - Træning 1 15.00 Formel 1: Italiens Grand Prix - Træning 2 TV3 Sport 11.30 Golf: Made in Denmark 20.30 Fodbold: AC Horsens - Vejle BK TV3 Max 20:30 Fodbold: Hannover 96 - Borrussia Dortmund Eurosport 1 18.00 Tennis: US Open 04:00 Tennis: US Open Eurosport 2 11.00 Cykling: La Vuelta - 7. etape 17:00 Tennis: US Open 03:00 Tennis: US Open Vis mere

Fodbold: Lidt over et halvt år var Bubacarr Sanneh FC Midtjylland-spiller. Nu er den 23-årige forsvarsspiller væk. Mesterklubben har på transfervinduets sidste åbningsdag nemlig solgte den bomstærke gambier til Anderlecht i Belgien. »I den optimale verden havde vi beholdt ham. Der kom dog et meget stort bud, så det endte med et salg og en stor mulighed for Bubacarr«, siger FCM-sportschef Svend Graversen. Transfermarkt-hjemmesiden rapporter om en overgangssum på 60 millioner kroner.

Tennis: Italien, Storbritannien og Grækenland kom til US Open med gode forhåbninger om succes, men efter 2. runde har de tre nationer ingen spillere tilbage i de to singlerækker. Fabio Fognini, Marco Cecchinato og Matteo Berettini har leveret en flot sommer med titler alle tre, men det holdt ikke på grand slam-niveau. Kyle Edmund, Cameron Norrie, Andy Murray og Johanna Konta lignede stærkt potentiale for briterne, men var det ikke, og årets højdespringer, græske Stafanos Tsitsipas, har ligesom sin 32. seedede landsmand Maria Sakkari vinket farvel. Måske er krudtet bare brugt for i år.

Fodbold: Vendsyssel har lejet islændingen Jon Dagur Thorsteinsson i engelske Fulham for resten af denne sæson. Han er 19 år og midtbanespiller.

Fodbold: Brøndby har lejet den tidligere FC Nordsjælland-spiller Uffe Bech i tyske Hannover frem til 31. december og sikret sig en købsoption på spilleren.

Fodbold: FC København har solgt Bashkim Kadrii til OB, som forwarden spillede for i 2014, da FCK hentede ham. Aftalen med OB gælder i fire år.

Fodbold: FC København har hentet målmanden Frederik Ibsen tilbage fra Vendsyssel, der i stedet har fået tilgang af 32-årige Michael Tørnes, der vender tilbage til Danmark efter to år i Holland hos Vitesse.

Formel 1: Kevin Magnussen (Haas) kørte 13. hurtigste tid ved fredagens to træninger på Monza i Italien. Anden træning bød på stor dramatik, da svenske Marcus Ericsson (Sauber) forulykkede i sin bil ved at brage ind i en barriere. Ericsson slap dog uden mén.

Fodbold: Han er 33 år og har lige skiftet klub. Derfor får Cristiano Ronaldo en sjælden pause fra det portugisiske landshold, der skal klare sig uden Juventus-spilleren mod Kroatiens VM-sølvvindfere og Italien 6. og 10. september.

Fodbold: Sønderjyske-spilleren Marc Pedersen har fået en spilledags karantæne for en kritisk bemærkning om dommer Jakob Kehlet. En bemærkning, som Fodboldens Disciplinærinstans vurderer er et brud på det etiske kodeks. » Jeg synes, det var et klamt nederlag. Det var ulækkert at komme ind i Parken, være godt med, komme foran, og så sørger nogen for, at det vender«, sagde Pedersen med henvisning til Kehlet, da Sønderjyske havde tabt i Parken til FCK i søndags. Sønderjyske meddeler, at klubben ikke vil appellere karantæne, der bliver afsonet lørdag mod Hobro.

Fodbold: Landsholdsreserven Frederik Rønnow får hård konkurrence om pladsen i Frankfurt-målet. Den tyske klub har således lejet Kevin Trapp i Paris SG for resten af sæsonen. Trapp var med i den tyske trup ved VM i Rusland.

Atletik: VM-sølvvinderen i længdespring, amerikaneren Jarrion Lawson, har afleveret en positiv dopingprøve. Det er stoffet trenbolone, et anabolsk steroid, som Lawson er testet positiv for. Han er derfor suspenderet.