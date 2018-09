Manchester United stopper krisesnakken for en stund

Direkte sport i tv DR3 14.00 E-Sport: Dreamhack Stockholm - Semifinale 18.00 E-Sport: Dreamhack Stockholm - Finale TV 2 Sport 11.40 Cykling: La Vuelta - 9. etape 19.30 Håndbold: GOG-Skjern (m) TV3+ 15.10 Formel 1: Italiens Grand Prix 20.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland TV3 Sport 12.30 Golf: Made in Denmark 18.00 Fodbold: AGF-Vendsyssel 23.30 Motorsport: Nascar Bojangles' Southern 500 TV3 Max 21.00 Fodbold: Monaco-Marseille 6'eren 14.30 Fodbold: Cardiff-Arsenal 17.00 Fodbold: Burnley-Manchester U Canal9 16.00 Fodbold: Esbjerg-F.C. København Eurosport 1 12.00 Cykling: Vuelta a España 18.00 Tennis: US Open 01.15 Tennis: US Open Eurosport 2 11.00 Motocross: VM-afdeling 14.00 Fodbold: Randers FC-AaB 17.00 Tennis: US Open 01.00 Tennis: US Open Vis mere

Fodbold: Manchester United fik lidt af den krisestemning, der har præget holdet på det seneste, til at forstumme, da holdet på udebane slog Burnley 2-0 på to mål af Romelu Lukaku. Alt var dog langt fra fryd og gammen på José Mourinhos mandskab. Verdensmester Paul Pogba brændte et straffespark på Joe Hart i Burnleys mål, og Marcus Rashford blev vist ud. Men trods alt bedre end Tottenham, der på udebane tabte 2-1 til Watford, som nu på 3. pladsen overraskende har maksimumpoint efter fire kampe. Spurs førte ellers 1-0, men to mål i 2. halvleg sendte Elton Johns gamle klub på sejrskurs.

Fodbold: På to mål af Ondrej Duda vandt Hertha Berlin ude 2-o over Schalke 04. Dermed rykkede hovedstadsklubben op på siden af Bayern München og VfL Wolfsburg i toppen af Bundesligaen. Alle tre hold har seks point efter de første to spillerunder.

Tennis: Den østrigske topspiller Dominic Thiem har efter en meget ujævn sæson været sig under radaren med hensyn til mulighederne ved US Open, men søndag kvalificerede han sig som den første til kvartfinalerne. Det skete ved at besejre sidste års sydafrikanske finalist Kevin Anderson 7-5, 6-2, 7-6 på Louis Armstrong Stadium. I kvartfinalen venter enten den forsvarende mester Rafael Nadal eller georgiske Nikoloz Basilashvili.

Håndbold: Sølle 13 mål formåede Aalborg EH's nyoprykkede kvinder at score mod de tidligere mestre fra Nykøbing F, der på hjemmebane til gengæld lavede 34. Allerede efter 20 minutter var hjemmeholdet foran 14-3, og Nykøbing indtager nu ligaen 1. plads.

Tennis: HIK og Gentofte har vundet det danske holdmesterskab for henholdsvis mænd og kvinder. Hos herrerne har KB ellers siddet på guldet siden mesterskabet blev kønsopdelt, men i år lykkedes det HIK at vinde med cifrene 4-1. Hos kvinderne vandt Gentofte 4-1 over Birkerød.

Amerikansk fodbold: Heller ikke i Denver Broncos lykkedes det Andreas Knappe at sikre sig en kontrakt med et hold i NFL. Broncos har fritstillet danskeren, der ikke formåede at komme med i klubbens trup på 53 spillere. Den 27-årige dansker har tidligere uden held forsøgt sig i Atlanta Falcons, Washington Redskins og Indianapolis Colts.

Fodbold: Arsenal vandt sæsonens anden sejr i Premier League, da oprykkerne Cardiff på udebane blev besejret 3-2. Cardiff kom ellers tilbage på både 1-1 og 2-2, men da Alexandre Lacazette scorede til 3-2 i 81. minut, var sagen afgjort.

Kajak: René Holten Poulsen tog sit 12. danske mesterskab i 1.000 meter enerkajak, da han henviste den 18-årige Rasmus Knudsen til sølvpladsen. Den tidligere verdensmester vandt også den halve distance. Hos kvinderne var der også favoritsejre på 200 og 500 meter, som begge blev vundet af Emma Aastrand Jørgensen.

Motorsport: Christian Lundgaard vandt weekendens anden afdeling i formel Renault 2.0 på Hungaroring. Den 17-årige dansker startede som i lørdagens løb fra poleposition, og han bevarede førstepladsen løbet ud. Samtidig lykkedes det ikke for kineseren Ye Yefei at score point, og dermed overtog det danske stortalent 1. pladsen i den samlede stilling. Det var Lundgaards tredje sejr i denne sæson.

AMAZING!!! Pole and win in Budapest! Outstanding performance by everyone in the team today and we came back stronger from yesterday! pic.twitter.com/rmKxxGqUHW — Christian Lundgaard (@Clundgaard5) 2. september 2018

Fodbold: Det klassiske derby i Glasgow mellem Celtic og Rangers FC, det såkaldte Old Firm, blev vundet af Celtic med 1-0. Matchvinder blev Olivier Ntcham med sin scoring i kampens 62. minut. Celtic er nr. 2 i den bedste skotske række, der føres af Hearts. Rangers er på 7. pladsen.