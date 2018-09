US Open: To favoritter falder, og Federer står fast Angelique Kerber og Alexander Zverev kunne ikke klare presset i New York, men Roger Federer havde ikke de store problemer med 'problembarnet' Nick Kyrgios.

Lørdag aften på det store tennisanlæg i Queens, der huser US Open, kom en lidt ærgerlig dansk nyhed, selv om den pågældende spiller slet ikke optrådte på adressen.

FAKTA US OPEN 4. RUNDE Kvinder: Carla Suárez Navarro-Maria Sharapova, Madison Keys-Dominika Cibulkova, Naomi Osaka-Aryna Sabalenka, Marketa Vondrousova-Lesia Tsurenko, Kaia Kanepi-Serena Williams, Ashleigh Barty-Karolina Pliskova, Sloane Stephens-Elise Mertens, Anastasija Sevastova-Elina Svitolina Mænd: Rafael Nadal-Nikoloz Basilashvili, Dominic Thiem-Kevin Anderson, Juan Martin del Potro-Borna Coric, John Isner-Milos Raonic, David Goffin-Marin Cilic/Alex De Minaur, Kei Nishikori-Philipp Kohlschreiber, Novak Djokovic-Joao Sousa, John Millman-Roger Federer Vis mere

Junioren Hannah Viller Møller kom ikke forbi russeren Anastasia Tikhonova i sidste runde af kvalifikationen, der blev spillet i Bronx, og dermed er der 'kun' Clara Tauson tilbage at heppe på for danske tennisfans, da Frederik Løchte Nielsen og Caroline Wozniacki også er blevet fældet i New York.

Selvfølgelig skal der ikke lægges noget pres på Tausons 15-årige skuldre, men det er jo altid rart med lidt dansk opmuntring på den store scene. Også for spilleren. US Open er bare et sted, hvor det kræver noget særligt at få succes. Det mærkede flere store navne i seneste runde.

Favoritter sagde farvel

Store forventninger er noget, både Angelique Kerber, hendes unge landsmand Alexander Zverev og Roger Federer kender til. Men lørdag håndterede de situationen noget forskelligt.

Kerber, der på fornemste vis erobrede sommerens Wimbledon-titel med sin sejr over Serena Williams, vandt ganske vist første sæt af sin 3. runde-kamp mod slovakiske Dominika Cibulkova, men tyskeren kunne i længden ikke modstå det massive pres, som slovakken altid lægger på sine modstandere.

Cibulkova stresser spilleren på den anden side af nettet ved hele tiden at gå efter de store slag i højt tempo, og lørdag kastede det en god skalp af sig, da hun besejrede Kerber 3-6, 6-3, 6-3. I 4. runde skal Cibulkova møde USA's Madison Keys.

Alexander Zverev har fået legenden Ivan Lendl med i sit trænerteam, men det hjalp ham ikke i kampen mod landsmanden Philipp Kohlschreiber. Trods en skuffende start med nederlag i tiebreak kom en inspireret Kohlschreiber nemlig flot tilbage og vandt 6-7, 6-4, 6-1, 6-3.

Dermed er det 34-årige Kohlschreiber, der i 4. runde skal møde japanske Kei Nishikori.

Foto: Jason Decrow/AP Roger Federer er ganske vist fyldt 37 år, men han er stadig usædvanlig adræt på en tennisbane, hvilket han igen beviste lørdag aften i New York.

Roger Federer er ganske vist fyldt 37 år, men han er stadig usædvanlig adræt på en tennisbane, hvilket han igen beviste lørdag aften i New York. Foto: Jason Decrow/AP

Roger Federer er en mand, der til tider synes immun over for pres og stress, og han lykkedes lørdag med endelig at spille en normal tenniskamp mod den australske bad boy Nick Kyrgios. Som dog ikke lavede ballade lørdag aften.

Efter otte tiebreak-afgørelser ud af ni mulige mod Kyrgios blev Federer triumfator på Arthur Ashe Stadium med en ganske almindelig 6-4, 6-1, 7-5-gevinst i et opgør, hvor Kyrgios aldrig helt nåede sit bedste niveau. Og så er det svært mod legenden fra Schweiz.

I 4. runde skal Federer noget overraskende møde en landsmand til Kyrgios, 29-årige John Millman.

Tsurenko fortsætter succes

Caroline Wozniackis besejrer, ukrainske Lesia Tsurenko, har for alvor fået blod på tanden, og det gik lørdag ud over tjekken Katerina Siniakova, som blev kørt over 6-4, 6-0. Endnu mere kørt over blev imidlertid en anden spiller i kvindernes række.

Foto: Kevin Hagen/AP Naomi Osaka og hendes landsmand Kei Nishikori gør det indtil videre fremragende i US Open. De er begge klar til 4. runde.

Naomi Osaka og hendes landsmand Kei Nishikori gør det indtil videre fremragende i US Open. De er begge klar til 4. runde. Foto: Kevin Hagen/AP

For japanske Naomi Osaka, der meget overraskende vandt forårets store turnering i Indian Wells, viste ingen nåde, da hun fik overtaget mod den ellers formstærke hviderusser Aliaksandra Sasnovich. Japaneren blæste sin modstander af banen med et par briller, altså 6-0, 6-0 til Osaka, der i 4. runde skal op mod en anden 20-årig, hviderusseren Aryna Sabalenka.

Maria Sharapova skal i 4. runde møde spanske Carla Suárez Navarro, efter den rutinerede russer overraskende enkelt besejrede den unge lette Jelena Ostapenko 6-3, 6-2.