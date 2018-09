Officielt: Thorbjørn Olesen er kvalificeret til Ryder Cup Da Matthew Fitzpatrick missede chancen for at vinde Made in Denmark, sendte det Thorbjørn Olesen til Ryder Cup.

Thorbjørn Olesen bliver den tredje dansker, der skal spille Ryder Cup.

Kvalifikationen blev en kendsgerning, da englænderen Matthew Fitzpatrick ikke længere kunne vinde European Tour-turneringen Made in Denmark i Silkeborg, der var hans eneste chance for at overhale Thorbjørn Olesen på listen over flest indtjente point på verdensranglisten det seneste år.

Thorbjørn Olesen kunne selv have lukket leddet ved at blive blandt de 7 bedste i turneringen, men trods otte birdies på den sidste runde blev det 'kun' til en runde i 68 slag og dermed en slutplacering som nummer 20.

Ryder Cup-kapløbet var afgjort inden turneringen

Dermed var han afhængig af, at Fitzpatrick ikke med en forrygende afslutning avancerede fra 13.-pladsen og vandt turneringen, og den mulighed gjorde finalerunden til et nervepirrende drama.

Fitzpatrick lavede 6 birdies og var på et tidspunkt blot 3 slag efter den førende Lee Westwood, men afgørelsen på Ryder Cup-kapløbet faldt inden turneringen havde fundet en vinder.

Fitzpatrick afsluttede sin anden bogeyfri runde i træk med en score i 16 slag under par, men da sydafrikaneren Erik van Rooyen kom i hus med en score på 18 under par, var Ryder Cup-billetten hjemme for Thorbjørn Olesen.

»Det er en stor lettelse. Det har været en meget speciel uge, hvor presset har været meget anderledes end normalt«, siger en storsmilende Thorbjørn Olesen efter at have brugt ventetiden mellem sin runde og afgørelsen på hans skæbne på en længere snak med sin kommende Ryder Cup-kaptajn, Thomas Bjørn.

Der går otte majors på en Ryder Cup

Ryder Cup er at betragte som det allerypperste for en golfspiller, selv om der hverken er pengepræmier eller de meget afgørende ranglistepoint på spil i de tre dage.

Prestigen er derimod enorm for de 12 spillere fra hvert hold. Normalt er majorturneringerne de største udfordringer for spillerne individuelt, men dem spilles der altså otte af for hver Ryder Cup, der afvikles hvert andet år. Om fire uger foregår det på Le Golf Nation i Paris, hvor der allerede er udsolgt, bare for at understrege den massive interesse.

Holdmatch med 91 års historie

Holdmatchen har været afvikles siden 1927. Først som en duel mellem USA og Storbritannien, tre gange sidst i 1970'erne forstærket med spillere fra Irland og siden 1979 som en match mellem USA og Europa.

Kun to danskere har før Thorbjørn Olesen deltaget i prestigematchen. Thomas Bjørn i 1997, 2002 og 2014, hvor Europa i alle tre tilfælde vandt på hjemmebane, og Søren Hansen i 2008, da USA vandt på Valhalla i Louisville.

I år er Thomas Bjørn kaptajn for Europa og skal derfor på onsdag udpege de sidste fire spillere til holdet, der i Paris skal forsøge at tilbagevinde det trofæ, som USA vandt sidste i 2017 på hjemmebane.