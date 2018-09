Christian Eriksen svarer igen: DBU er ubehagelig at høre på »Jeg er overrasket. Jeg er chokeret«, siger Thomas Delaney om DBU.

Konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og spillerne på det danske herrelandshold brød i weekenden ud i lys lue.

Først indstillede DBU forhandlingerne om en ny landsholdsaftale, så tilbød spillerne at forlænge den tidligere aftale, men det afviste DBU og tog spillernes tilbud som en afbud til denne uges to landskampe.

Mandag tager en af Danmarks største fodboldprofiler, Christian Eriksen, bladet fra munden.

Tottenham-spilleren synes, at det er uretfærdigt, at DBU har antydet, at spillerne kun tænker på sig selv og deres pengepung.

»Det er da os spillere, der hvert år spiller et kæmpestort millionoverskud hjem til DBU«, siger Eriksen til Ekstra Bladet.

»DBU fortæller gerne i medierne, at nu skal vi også se på sammenhold, fællesskab og solidaritet - som om vi er helt ligeglade med helheden. Er det ikke det, vi gør, når vi altid med stort humør stiller til eksempelvis DBU's arrangementer med børn. Som når jeg er hjemme i min barndomsklub og spille fodbold med børnene«.

»Det er ikke rimeligt eller fair at beskylde os for ikke at tænke på andre end os selv. Det er i virkeligheden rigtig ubehageligt at høre på«.

I aftes sagde Thomas Delaney til TV2 News, at han blev overrasket over, at DBU har valgt at afvise spillernes tilbud.

»Jeg er overrasket. Jeg er chokeret. Vi er tæt på en krisesituation. Jeg så vores tilbud som en midlertidig løsning. En udstrakt hånd. Viv ille gerne forhandle, vi ville forlænge og vi vil spille«, siger han til TV2 News.

Mange af de spillere, som i første omgang indgår i landstræner Åge Hereides trup til ugens landskampe, spillede i går kamp for deres hold rundt i Europa, og de er derfor ikke samlet. Delaney havde i går ikke noget bud på, hvad der kommer til at ske.

»Der er kaos lige nu, og vi spillere skal jo mødes på en måde og se, hvordan vi kan få løst det her«, siger Delaney.

DBU meldte i weekenden ud, at man betragter Spillerforeningens tilbud om en midlertidig forlængelse af den gamle aftale som »et ikke-tilbud«.

»Spillerforeningen tilbyder os at gå tilbage til en aftale, som er udløbet, og som vi fra DBU's side har sagt, at vi ikke ønsker at forlænge, siden forhandlingerne begyndte lige efter nytår. De har tilbudt os noget, vi ikke kan eller vil tage imod. Derfor må vi betragte det som et afbud, og at spillerne ikke ønsker at stille op til de to kampe«, sagde kommunikationschef Jakob Høyer.

Derfor annoncerede DBU, at forbundet vil lede efter andre spillere, der er villige til at stille op uden om fagforeningen.

Danmark skal efter planen spille to landskampe i denne uge. Onsdag mod Slovakiet og søndag mod Wales.

ritzau/Politiken