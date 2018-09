Konflikten eskalerer: DBU siger nej til spillernes tilbud DBU vil ikke forlænge den gamle landsholdsaftale som foreslået af spillerne.

Dansk Boldspil-Union (DBU) afviser landsholdsspillernes tilbud om en midlertidig forlængelse af den gamle landsholdsaftale, oplyser DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til Ritzau.

DBU betragter det som et afbud fra spillerne, og dermed er den kommende uges landskampe mod Slovakiet og Wales i overhængende fare for at blive aflyst.

Forhandlingerne om en ny landsholdsaftale blev afbrudt fredag, og DBU gav samtidig de 23 spillere, der var udtaget til næste uges kampe en frist til søndag kl. 18, hvor de skulle melde ud, om de ville spille kampene.

Tidligere søndag umiddelbart inden deadline kom Spillerforeningen med et tilbud om at forlænge den gamle landsholdsaftale - en aftale der fortæller, hvilke vilkår spillerne stiller op under i for eksempel økonomisk henseende.

»Vi spillere vil gøre alt for at spille, så vi vil gerne tilbyde DBU (Dansk Boldspil Union, red.) at forlænge den gamle aftale til 1. oktober 2018 med henblik at få færdigforhandlet en ny kollektiv landsholdsaftale. Så vi kan spille de to landskampe under ordnede forhold, og bagefter vil der være god tid til at få forhandlet en ny aftale på plads. Den gamle aftale har fungeret i 4 år, så mon ikke lige den kan fungere en måned mere. Så har vi sørget for ekstra tid, og vi mener, at vores forslag kan redde landskampene«, sagde William Kvist på vegne af Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

DBU mener, at der er for mange uklarheder i den tidligere aftale og vil derfor ikke forlænge den.

»Vi havde en deadline klokken 18. Vi har fået den samme meddelelse fra Spillerforeningen, som et par spillere har sagt i medierne. Jeg betragter det som et ikke-tilbud. For det, som Spillerforeningen tilbyder os, er at gå tilbage til en aftale, som er udløbet, og som vi fra DBU's side har sagt, at vi ikke ønsker at forlænge, siden forhandlingerne begyndte lige efter nytår«, siger Jakob Høyer til Ritzau og fortsætter:

»Den kommer vi ikke til at forlænge, og det ved Spillerforeningen godt. De har tilbudt os noget, vi ikke kan eller vil tage imod. Derfor må vi betragte det som et afbud, og at spillerne ikke ønsker at stille op til de to kampe, der kommer i næste uge«.

DBU og Spillerforeningen har forhandlet om en ny landsholdsaftale for herrelandsholdet siden nytår uden at kunne nå til enighed.

DBU havde i forbindelse med afslutningen af forhandlingerne tilbudt spillerne, at gennemføre de to landskampe på samme vilkår som tidligere med hensyn til honorar, bonus, forsikring samt kok og behandlere. Derudover foreslog DBU, at de kommercielle aktiviteter, som udgør den største knast i forhandlingerne mellem parterne, blev sat i bero.