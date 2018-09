Åge Hareide er måske en landstræner uden et hold

Åge Hareide har oplevet meget i sin lange fodboldkarriere. Men den danske landstræner har aldrig været i den vanvittige, groteske situation, som nu udspiller sig med et undrende Fodbolddanmark som spændt iagttager.

Og ude i Europa fatter man slet ikke, forståeligt nok, hvorfor DBU og Spillerforeningen for 117. gang strides om en ny landsholdsaftale for de mandlige fodboldmillionærer. Og potentielle sponsorer løber sikkert skrigende bort og vil næppe lave aftaler med DBU.

Da forhandlingerne brød sammen natten til lørdag, var følgen den, at Åge Hareide i realiteten lige nu ikke har et landshold. Selv om han forrige mandag udtog en trup på 23 spillere til onsdagens venskabskamp i Slovakiet og hjemmekampen i Aarhus søndag mod Wales i den nye Nations League-turnering, der kan give adgang til EM-slutrunden i 2020. Nogle af slutrundekampene afvikles her i landet.

De 23 spillere skal inden søndag kl. 18 bekræfte, at de møder ind i landsholdslejren. Gør de ikke det, vil DBU prøve at finde andre spillere, som kan spille de to kampe.

Hareide: Det kan blive dybt tragisk

Hvordan har du det med det, Åge Hareide?

»Det er selvfølgelig meget frustrerende for mig. Jeg synes jo, at vi over to år har præsteret godt med landsholdet, og spillerne har haft det godt sammen og arbejdet hårdt for at lave gode resultater. Det er kedeligt, meget kedeligt for udviklingen af holdet, hvis nogle landskampe blive aflyst. Jeg håber, at DBU og Spillerforeningen lykkes med at blive enige, så vi kan fortsætte med at spille«.

»Det er en alvorlig sag. Hvis vi ikke kan spille med de spillere, vi har udtaget, er det jo dybt tragisk, en katastrofe for dansk fodbold. Jeg har naturligvis aldrig forestillet mig, at jeg som træner kunne komme i en sådan situation«.

DBU’s bestyrelse besluttede på lørdagens møde, at man absolut må leve op til de krav, som Uefa, det europæiske fodboldforbund, stiller til DBU. Og det er, at Danmark spiller alle aftalte kampe med det stærkest mulige hold. Ellers risikerer DBU både bøder og mulig udelukkelse fra Uefa«, siger DBU-formand Jesper Møller.

Han er altså formand for en union, der kan blive verdensmester i at måtte aflyse landskampe. Vi husker jo, at det skete sidste år, da det succesrige og populære kvindelandshold skulle møde henholdsvis Holland for ellers udsolgt hus i Horsens og Sverige. Da havde vi en lignende konflikt mellem de to parter, der har været uvenner i mange – alt for mange – år.

Det er temmelig svært at forestille sig, at Åge Hareide, med den professionelle stolthed han har, i det hele taget vil gå med til at udtage et hold af femterangsspillere. Så langt ned vil DBU skulle, hvis man i tide skal have ja fra nogle andre, som vil stille op på landsholdet. De allerfleste topspillere i danske og udenlandske klubber er medlemmer af Spillerforeningen og vil næppe stille sig til rådighed.

Og på oldboys-landsholdet vil spillerne heller ikke. De har været rasende på DBU, fordi de ikke kunne få den tidligere sekretær Simon Rasmussen som holdleder, og har vistnok meldt fra til at spille flere kampe.

Sådan er det i dansk fodbold. Det er så uendelig trist.