Lige før deadline kommer spillere med tilbud for at redde landskampe Spillerne kommer med forslag for at redde landskampene mod Slovakiet og Wales. Nu venter de på svar fra DBU.

Landsholdsspillerne har tilbudt at forlænge den gamle landsholdsaftale, så de kommende landskampe mod Slovakiet og Wales kan spilles.

»Vi spillere vil gøre alt for at spille, så vi vil gerne tilbyde DBU (Dansk Boldspil Union, red.) at forlænge den gamle aftale til 1. oktober 2018 med henblik at få færdigforhandlet en ny kollektiv landsholdsaftale. Så vi kan spille de to landskampe under ordnede forhold, og bagefter vil der være god tid til at få forhandlet en ny aftale på plads. Den gamle aftale har fungeret i 4 år, så mon ikke lige den kan fungere en måned mere. Så har vi sørget for ekstra tid, og vi mener, at vores forslag kan redde landskampene«, siger William Kvist på vegne af Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

DBU stoppede forhandlingerne om en ny landsholdsaftale fredag og gav samtidig de 23 spillere, der var udtaget til næste uges kampe en frist til søndag kl. 18, hvor de skulle melde ud, om de ville spille kampene.

»Det er beklageligt og alvorligt, at der ikke er en ny landsholdsaftale. Vi må konstatere, at parterne står langt fra hinanden og at hele den danske model, hvor penge fra elite og landshold er med til at udvikle bredden, er truet. Herrelandsholdet er en vigtig del af fødekæden i dansk fodbold og er afgørende for, at vi kan investere i talentudvikling, pige/kvindefodbold og udviklingen af dansk fodbold bredt set. Det er et spørgsmål om fællesskab og solidaritet, som er bærende værdier i dansk fodbold«, sagde DBU's formand Jesper Møller i en pressemeddelelse.

DBU og Spillerforeningen har forhandlet om en ny landsholdsaftale for herrelandsholdet siden nytår uden at kunne nå til enighed.

Den primære årsag til den manglende enighed skal findes i de kommercielle rettigheder. Flere af spillerne har individuelle sponsoraftaler, og de kan komme i konflikt med de sponsoraftaler DBU har. Den gordiske knude har parterne ikke formået at løse.

»Allerhelst vil vi have DBU til at genoptage forhandlingerne med os, så vi sammen kan forhandle en ny landsholdsaftale på plads«, siger William Kvist i pressemeddelelsen fra Spillerforeningen.

Da det ikke er lykkedes at få genoptaget forhandlingerne, har Spillerforeningen valgt at tilbyde en forlængelse af den gamle aftale.

DBU havde i forbindelse med afslutningen af forhandlingerne tilbudt spillerne, at gennemføre de to landskampe på samme vilkår som tidligere med hensyn til honorar, bonus, forsikring samt kok og behandlere. Derudover foreslog DBU, at de kommercielle aktiviteter, som udgør den største knast i forhandlingerne mellem parterne, blev sat i bero.

DBU har endnu ikke svaret på spillernes tilbud.