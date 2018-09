Mourinho accepterer kæmpe bøde og betinget fængselsdom

Direkte sport i tv DR 1 17.00 Fodbold: Danmark-Sverige (k) TV 2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta a España, 10. etape 19.30 Håndbold: Viborg-Team Esbjerg (k) TV3 Sport 19.00 Håndbold: Berlin-Flensburg (m) Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España, 10. etape 18.00 Tennis: US Open Eurosport 2 14.30 Cykling: Tour of Britain Vis mere

Fodbold: Den portugisiske Manchester United-manager José Mourinho er den næste i rækken til at indgå forlig med de spanske skattemyndigheder som følge af de omfattende afsløringer fra whistleblowerplatformen Football Leaks. José Mourinho har ifølge Politikens Football Leaks-partner El Mundo indvilliget i at betale en bøde på knap 2 millioner euro til de spanske skattemyndigheder og acceptere en dom på et års betinget fængsel. Mourinho har af to omgange kørt 24,5 millioner kroner uden om skattesystemet i 2011 og 2012, da han var træner i Real Madrid.

José Mourinhos landsmand Cristiano Ronaldo indgik i juli en lignende aftale med de spanske skattemyndigheder om at betale langt over 100 millioner kroner tilbage. Dokumenterne fra whistleblowerplatformen Football Leaks stammer fra det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og er siden blevet delt med Politiken og 10 andre medier i netværket European Investigative Collaborations (EIC).

Fodbold: Den østrigske angriber Martin Pusic, der de seneste 8 måneder har repræsenteret ikke færre end tre klubber i Superligaen, synes endegyldigt færdig med Danmark. Den 30-årige har nemlig skrevet en etårig kontrakt med SV Mattersburg fra den østrigske Bundesliga. Martin Pusic skiftede i januar fra FC København til AGF og derfra videre til AC Horsens, som han nåede at spille 16 minutter for i indeværende sæson.

Fodbold: Har Danmark overhovedet et landshold? Vi får formentlig svaret i løbet af i dag. Senest nyt er, at flere enige spillertrupper fra klubber i den danske 2. division - herunder Frem og Brønshøj - har erklæret, at de ikke ønsker at spille på landsholdet mod Slovakiet og Wales onsdag og søndag. Til gengæld forlyder det fra ledelsen i Tarup Paarup IF på Fyn, at der er sendt »henvendelse videre til spillerne og opfordret til at bakke op om DBU«. »Vi har kun amatørspillere, som ikke er medlem af Spillerforeningen, og derfor kan de sige ja«, siger sportschef Jesper Rasmussen ifølge Ritzau til TV2 Fyn. Hvad finder DBU på? Politiken følger sagen.

Tennis: Ikonet Roger Federer er færdig ved US Open i New York. Schweizeren, der har vundet turneringen fem gang i træk fra 2004, men siden 2009 kun har præsteret to tabte finaler, måtte se sig slået af den useedede australier John Millman. Millman, der er verdens nr. 55, vandt 3-6, 7-5, 7-6 og 7-6 og møder nu Novak Djokovic i kvartfinalen. I de øvrige kvartfinaler spiller Rafael Nadal mod Dominic Thiem, Juan Martin del Petro møder John Isner, mens Marin Cilic står overfor Kei Nishikori.

John Millman er 29 år og har kun en ATP-finale på sit cv, der til gengæld bugner af titler i Futures og Challenger-serierne. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/Ritzau Scanpix

Tennis: Også i damesingle måtte der siges farvel til et af de helt store navne i US Open. Russeren Maria Sharapova - vinder i New York for 12 år siden - tabte til spanske Carla Suárez Navarro. 6-4, 6-3 sluttede det på Arthur Ashe Stadium. Navarro møder nu amerikaneren Madison Keys i kvartfinalen. De øvrige kvartfinaler: Serena Williams-Karolina Pliskova, Sloane Stephens-Anastasija Sevastova, Naomi Osaka-Lesia Tsurenko.

Fodbold: Den italienske midtbanespiller Claudio Marchisios næste destination bliver Rusland, hvor den 32-årige fremover skal optræde for Zenit Skt. Petersborg. En af den tidligere Juventus-spillers første opgaver for russerne kan blive Europa League-opgøret i Parken mod FC København 20. september. Claudio Marchisio blev løst fra sin kontrakt med Juventus i sidste måned.

Fodbold: Liverpool får glæde af generalen i yderligere fem sæsoner. Klubben meddeler således, at Jordan Henderson har forlænget kontrakten til 2023. Midtbanemanden kom til Liverpool i 2011 fra Sunderland og den 28-årige har siden opnået 283 kampe og scoret 24 gange. »Han bærer et enormt ansvar på sine skuldre, som folk udenfor klubben måske ikke lægger mærke til«, siger manager Jürgen Klopp.