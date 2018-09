Nadim efter dansk nedtur: »Det er fortjent, at svenskerne gik videre«

Det var en aften, hvor alt det, der bare ikke måtte gå galt, gik galt. Næsten i hvert fald.

Det danske kvindelandshold havde tirsdag skæbnen i deres egne hænder. Med en sejr over svenskerne røg de op på gruppens førsteplads og kvalificerede sig direkte til deres første VM siden 2007. Et nederlag eller uafgjort betød, at de skulle gøre toerregnskabet op. Mens danskerne spillede 1-1 med Kroatien i torsdags, kommer Sverige fra en 3-0 sejr over Ukraine og indtog gruppens førsteplads.

Og det kiksede for danskerne. Efter en chancefattig første halvleg bragte svenskernes nummer 10, Sofia Jakkobsson, sit hold foran. Det holdt hele vejen, og svenskerne kvalificerede sig direkte til VM. Det er derfor en skuffet Nadia Nadim, der møder op til interview efter kampen.

»Jeg har lige hørt at Island brændte et straffe i overtiden, og at vi stadig har chancen for at komme til VM. Jeg er skuffet over kampen men glad for, at vi stadig har muligheden. Vi har ikke kunne kvalificere os direkte, og det er hvad det er. Vi gjorde, hvad vi kunne, men vi spillede ikke vores bedste. Svenskerne var skarpere end os, vi havde ingen store chancer, så det er fortjent, at de går videre«, siger Nadia Nadim.

Danmark blev blandt de fire bedste toere i de syv europæiske grupper og får derfor chancen i en playoff-runde. Det var dog tæt på at glippe, for det krævede nemlig, at Island og Belgien vandt deres kampe, mens Norge og Skotland skulle spille afgjort.

Og både Skotland, Norge og Belgien hentede point i deres kampe, men de danske kvinder bør takke deres nordatlantiske søsterfolk. Island spillede nemlig 1-1 mod Tjekkiet og brændte et straffespark i overtiden.

Dansk fodbold bombet tilbage til stenalderen

Danskerne skulle rigtigt have mødt svenskerne allerede i efteråret, men dengang var der konflikt mellem Spillerforeningen og DBU– meget lig Herrelandsholdets nuværende situation - og det udmundede sig i en aflyst kamp mod Sverige og et skrivebordsnederlag på 3-0. Dette nederlag bider nu danskerne i halen, og det ærger Nadia Nadim.

»Jamen, igen, det er selvfølgelig irriterende, det blev afgjort på den måde. Jeg ville gerne have spillet kampen, selvom vi havde tabt 5-0. Men i sidste ende må vi erkende, at vi havde muligheden for at kvalificere os i dag, og den udnyttede vi ikke, og det må vi acceptere«, siger hun og kommer med en opsang til begge parter i den nuværende konflikt:

»Dansk fodbold bliver bombarderet tilbage til stenalderen igen. Jeg ved ikke, hvis skyld det er, men hvis de to parter ikke kan forhandle, må man fjerne dem, og så er der nogle andre, der skal stå i spidsen. Det er træls for fans og det er træls for spillerne, jeg har selv været der. Jeg håber, der kommer en løsning, men jeg er træt af, at vi er nået til et punkt, hvor man er nødt til at spørge andendivisionsspillere og futsallandsholdet. Det bliver en mærkelig kamp«, siger Nadia Nadim.

De tre andre hold, der er gået videre til playoff-runden er Schweiz, Holland og Belgien. Kampene bliver afgjort over to opgør.