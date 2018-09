Golftalenternes VM-guld gør 2018 til alle tiders største år Tre unge amatører sikrede den VM-titel, som tidligere er vundet af blandt andre Tiger Woods. I Schweiz blev Lucas Bjerregaard nummer 2 efter omspil.

Ét eneste slag i Schweiz og et par stykker i Frankrig kunne have gjort det til en helt exceptionel weekend, men selv om sejrene kiksede nærmest på selve mållinjen for både Lucas Bjerregaard og Nanna Koerstz Madsen, har dansk golf i de seneste måneder oplevet det bedste år nogen sinde.

Den påstand vil Dansk Golf Unions elitechef, Claus Mølholm, gerne lægge navn til, efter det purunge mandlige amatørlandshold sent lørdag med sejren i Eisenhower Trophy sikrede sig verdensmesterskabet efter en gyserafslutning på Carton House Golf Club i Dublin.

De 17-årige tvillinger Rasmus og Nicolai Højgaard samt 20-årige John Axelsen overgik med guldet dermed Danmarks hidtil bedste VM-resultat, som var de sølvmedaljer, Lucas Bjerregaard, Joachim B. Hansen og Morten Ørum Madsen vandt i 2010.

Mange medaljer til VM og EM

VM-guldet er kulminationen på en sæson, hvor Nicolai Højgaard har vundet det individuelle europamesterskab for amatører, både kvinderne og mændene har vundet bronze ved EM for hold, og 16-årige Sebastian Friedrichsen er sluttet øverst i både European Young Masters og sammen med de indledningsvist nævnte Højgaard-tvillinger og Frederik Sejr også i junior-VM for hold.

Dertil kommer den professionelle Thorbjørn Olesens bedrifter med sejren i Italien Open i juni og sidste uges kvalifikation til Ryder Cup.

»Man kan finde sæsoner med flere professionelle sejre, men når man lægger det hele sammen, er året det bedste i dansk golfs historie«, vurderer Claus Mølholm.

Tiger Woods vandt i 1994

USA har vundet Eisenhower Trophy 15 gange tidligere, blandt andet i 1994, da Tiger Woods var på det amerikanske hold, og turneringens vinderhold tæller en perlerække af andre senere stjernenavne som Luke Donald, Ben Curtis, Hunter Mahan og Justin Thomas.

»Amerikanerne stillede med tre spillere fra amatørverdensranglistens top-10, så forhåbningerne til det danske hold var en top-5-placering. At de kunne vinde guld, var en fantastisk holdpræstation, hvor alle tre bidrog, mens mange af de andre hold manglede den betydningsfulde tredjemand«, forklarer Claus Mølholm om formatet, hvor hvert holds to bedste af dagens tre runder er tællende.

Axelsen var bedste dansker de første to dage, og Højgaard-tvillingerne brillerede i de to sidste runder, hvor Nicolai sluttede forrygende af med tre birdies på de sidste fire huller, så Danmark besejrede USA med 1 slag.

Lucas Bjerregaard tabte omspillet

Ét eneste slag kostede til gengæld Lucas Bjerregaard sejren i Crans-Montana, hvor englænderen Matthew Fitzpatrick med en birdie på 18. hul indhentede den føring, danskeren havde skabt med en sidste runde i 63 slag, og dermed fremtvang et omspil.

Her puttede Bjerregaard lige akkurat fra 4 meters afstand forbi for en birdie, mens 24-årige Fritzpatrick holede sin birdie med et eminent put fra 3 meter og for andet år i træk vandt Omega European Masters efter omspil.

Føringen endte med en 3.-plads

I Frankrig forsvarede Nanna Koerstz Madsens sin føring efter tredje runde helt frem til finalerundens 14. hul af Ladies European Tour-turneringen Open de France, da danskeren stadig var på en delt førsteplads med svenskeren Caroline Hedwall, der havde tangeret banerekorden på 62 slag. Efter bogeys på tre af de sidste fire huller endte det med en delt 3.-plads til Nanna Koerstz Madsen.

Nicole Broch Larsen sluttede på en delt 25.-plads. Danskerne spiller normalt på den amerikanske LPGA Tour, men er kortvarigt tilbage i Europa, hvor en af kvindernes fem majors, Evian Masters, spilles fra på torsdag.