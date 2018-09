Analyse: Den perfekte start for holdet, der er ekspert i resultatfodbold Under Åge Hareide som landstræner er Danmark nu uden nederlag i 20 kampe.

FOR ABONNENTER

Det er vist ikke nemt for mange helt at forstå turneringsstrukturen i den nye Nations League for de europæiske landshold – spørg bare de danske landsholdsspillere. Men det handler selvfølgelig om at vinde flest mulige kampe og få masser af point. Så kan det give adgang til EM-slutrunden 2020 – som Danmark også kan nå via den ’normale’ kvalifikationsturnering, der afvikles næste år.