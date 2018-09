Simon Kjær: Vil hellere takke de 990 spillere, der afviste at spille mod Slovakiet, end dem som var del af vikarlandsholdet Den danske landsholdsanfører er ked af, at der skabes et billede af, at landsholdsspillerne er grådige. »Intet kunne være mere forkert«, siger han.

Simon Kjær har været citeret for en del de seneste uger i forbindelse med landsholdskonflikten. Men det udelukkende i pressemeddelelser fra Spillerforeningen eller et skriftligt mailsvar til medier.

Efter Wales-kampen tog landsholdets anfører sig ekstra god tid for at levere sine pointer om en konflikt, der fortsat ikke har fundet sin løsning.

Hvordan har du det med at skulle forhandle undervejs i en landsholdsuge?

»Det ville jeg jo helst undgå. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi er to parter i den her sag. Derfor må vi tage de tæsk, som vi har fået, sammen. Begge parter skal finde en aftale. Nu er det for sent at ændre på det, som er sket. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Det eneste, vi kan gøre, er at sikre en ny aftale, så vi ikke står her igen«.

I kan vel ikke tåle at gentage det her forløb til næste landsholdssamling i oktober?

»Nej, det ville jeg sgu helst være fri for. Jeg har en forventning om, at vi finder en aftale. Det er jeg også helt sikker på, at DBU ønsker«.

Hvorfor er det her så vigtig en kamp for jer spillere at kæmpe?

»For en fodboldspiller er det kollektive altafgørende. Aftalerne omkring det danske landshold har været nogenlunde ens de seneste 25 år. Sådan skal det altid være. Folk, der har været i en trup ved, hvad det betyder at være i et fællesskab. Så nu må vi bruge al tid på at finde en løsning«.

Føler du med det sagt, at DBU prøver at ændre noget fundamentalt på den nye landsholdsaftale i forhold til den seneste?

»Hvad der er sket, det ønsker jeg ikke at stå og rive op i. Det får jeg ikke noget ud af. Jeg får slet ikke noget ud af at stå og kaste med mudder. Det er der ingen af parterne, der gør. Der sker kun det, at journalister og den danske befolkning bliver endnu mere forvirrede over det, som foregår. Vi må se fremad og sætte alt ind på at finde en aftale«.

I 25 år har der været indgået kollektive aftaler for landsholdsspillerne som en samlet gruppe. Oplever du, at det er blevet sværere nu?

»Det er godt spørgsmål. Det må vi sætte os ned og snakke med DBU om og finde løsningen på, så vi aldrig nogensinde kommer til at stå i sådan en situation igen. For det er uholdbart for alle i dansk fodbold. Men de ting må vi nok tage internt«.

Man skal ikke tale i mange minutter med dig for at forstå, hvad det betyder for dig at repræsentere det danske landshold og særligt være anfører. Hvordan var det at vide, at en anden gik forrest ind på banen for Danmark i onsdags?

»I min verden var det aldrig det rigtige landshold. Med min position tror jeg også, at alle er klar over, at jeg ikke bakkede op om det. Det kan godt være, der blev sagt, at de gik ind og gjorde det for Danmark og uden at tage part i konflikten, men det gjorde de jo. Derfor vil jeg hellere sige tak til de 990 personer, som sagde nej til at spille kampen. For det har ikke været nemt at sige nej. En af mine bedste venner spiller i 2. division. Han har også fået tilbuddet. Skulle han se egoistisk på sagen, vidste han godt, at han aldrig får muligheden for at spille på landsholdet. Derfor kan jeg godt sætte mig ind i, at nogen tog af sted. Men det betyder bestemt ikke, at jeg er enig i, at det var det rigtige at gøre«.

Hvor meget forventer du at være en del af de kommende forhandlinger?

»Lige så meget, som jeg har været hele tiden. Jeg har snakket rigtig meget i telefon den seneste uges tid, og det vil jeg gøre igen. Det er ikke det, som jeg helst vil bruge min tid på. Min store dreng spurgte mig allerede for tre uger siden, hvorfor jeg taler så meget i telefon, så kan I forestille jer, hvordan det har været den seneste uge og de seneste tre dage. Vi spillere har vores del af ansvaret, og DBU har deres«.

Men du skal vel møde ind i Sevilla. Du kommer vel ikke til at sidde ved forhandlingsbordet?

»Nej, det kan jeg ikke. I hvert fald ikke hele tiden«.