Danskere i Holland får legende som klubtræner

Fodbold: David Jensen og Simon Makienok får en legende som klubtræner i FC Utrecht. Den 70-årige hollænder Dick Advocaat har indgået en mundtlig kontrakt med klubben, der i sidste uge fyrede Jean-Paul de Jong som træner. Advocaat har i sin lange trænerkarriere blandt andet været landstræner i seks landse, blandt andet i tre omgange i sit hjemland. Advocaats seneste job var i sidste sæson hos Sparta Rotterdam, der med bl.a. Frederik Holst på holdet rykkede ud af Eredivisie.

Badminton: Herredoublen med Mathias Boe og Carsten Mogensen led et usædvanligt nederlag, da anden runde i Japan Open blev endestationen. De 5.-seedede danskere tabte til verdensranglistens nummer 34, hollænderne Jelle Maas/Robin Tabeling, der vandt 14-21, 21-17, 21-12. Også Rasmus Gemke i herresingle og Sara Thygesen/Maiken Fruergaard i damedouble tabte. Gemke tabte til verdensmestereren Kento Memoto. Viktor Axelsen spiller senere torsdag.

Fodbold: Michael Krohn-Dehli spillede hele kampen, da Deportivo La Coruna med ety nederlag på 2-1 til Real Zaragoza røg ud af den spanske pokalturnering.

Fodbold: Mens Brøndby og Fortuna Hjørring kun gik et enkelt point tilsammen med hjem fra Champions League-kampe i Italien, havde andre danske spillere mere succes i turneringens første 1/16-finaler. Pernille Harder blev matchvinder, da Wolfsburg vandt 1-0 over islandske KA, Signe Bruun scorede det første mål efter 4 minutter, da Paris SG vandt 4-1 over St. Polten, og Joahnna Rasmussen scorede det ene af Linköpings mål, da den svenske klub slog Zhytlobud fra Ukraine 6-1.