Axelsen møder den nye verdensmester i semifinalen

Tennis: Der vil i de kommende grandslam-turneringer fortsat være 32 seedede i de to singlerækker. Grand Slam Board (GSB), der er organisationen bag grandslam-turneringerne Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open, havde ellers planer om at skære antallet ned til 16 seedede for tidligere i turneringerne at give de bedste hårdere modstand, men efter at have konsulteret spillere og tv-selskaber har GSB valgt at holde fast i systemet, der har været brugt siden 2001.

Golf: Tesen om at man ikke kan vinde en golfturnering på førstedagen, men at man kan tabe den, lagde Nicole Broch Larsen navn til under The Evian Championship, en af kvindernes fem majors. Nicole Broch Larsen spillede 15 af hullerne i par med 3 birdies og 3 bogeys, men hul 13, 14 og 15 var en katastrofe for den danske OL-deltager. På 13. hul, et 499 meter langt par-5-hul, brugte hun 9 slag, et firdobbelt bogey, hvilket blev efterfulgt af to dobbeltbogeys, altså 8 over par på tre huller. Med 8 over par som samlet score er Nicole Broch Larsen næstsidst i feltet på 120 spillere. Nanna Koerstz Madsen er nummer 76 i 4 slag over par, hvilket er 10 slag efter de førende, spanieren Carlota Ciganda og Maria Torres fra Puerto Rico.