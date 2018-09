Forvirring om ny Uefa-turnering Europa League bliver mindre og dermed sværere at komme med i, når en tredje europæisk klubturnering i 2021 ser dagens lys.

Det bliver inden for en årrække muligvis lettere for klubberne i den danske Superliga at blive matchet internationalt. Men ikke nødvendigvis på allerhøjeste niveau i Champions League eller på 2. klasse i Europa League. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og den magtfulde sammenslutning af europæiske klubber European Club Association (ECA) er nemlig blevet enige om at starte en helt tredje europæisk turnering.

Efter planen skal det ske fra sæsonen 2021/22, hvor en opgradering fra 80 til 96 hold i de europæiske turneringer vil blive søsat. Strukturen omkring det tredje europæiske ben i Uefa’s klubportefølje er endnu ukendt. Sikkert er det dog, at der vil være 32 klubber med, hvilket betyder, at Europa League fra 2021 vil bestå af 32 hold – ganske som Champions League.

I Divisionsforeningen, der administrerer dansk fodbolds tre øverste eliterækker, er man som udgangspunkt positiv over for, at flere danske klubber måske har udsigt til flere turneringskampe mod europæiske mandskaber.

Champions League Kampe i 1. runde Tirsdag Gruppe A 21.00 Brugge-Dortmund, Monaco-Atl. Madrid Gruppe B 18.55 Barcelona-PSV, Inter-Tottenham Gruppe C 21.00 Røde Stjerne-Napoli, Liverpool-PSG Gruppe D 21.00 Galatasaray-Lok. Moskva, Schalke-Porto Onsdag Gruppe E 18.55 Ajax-AEK Athen, 21.00 Benfica-Bayern Gruppe F 18.55 Shakhtar-Hoffenheim, 21.00 Man. City-Lyon Gruppe G 21.00 Real Madrid-Roma, Plzen-CSKA Moskva Gruppe H 21.00 Valencia-Juventus, Young Boys-Man. United

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, understreger dog, at fundamentet skal kunne holde og være baseret på allerede kendte værdier.

»Det vigtige er, at en ny turnering designes efter bestemte principper, så turneringen er udviklende for alle klubber i Europa og ikke kun for de 15 største«, siger Claus Thomsen, der kan frygte, at den nye turnering er endnu et led i at vanskeliggøre vejen til Champions League og Europa League for klubber fra lande på mellemniveau, herunder Danmark.

Uefa vedtog for et par år siden en strukturel ændring i Champions League med start ved den aktuelle 2018/19-udgave. Her er de 4 store nationer Spanien, England, Tyskland og Italien på forhånd sikret halvdelen af de 32 pladser i det attraktive gruppespil, som er er blevet langt sværere at nå, idet antallet af åbne kvalifikationspladser samtidig er mindsket fra 10 til bare 6. Dengang i 2016 blev den 27 ligaer store europæiske paraply European Professional Football Leagues (EPFL), som Claus Thomsen tillige er vicepræsident i, og de nationale forbund snigløbet af Uefa efter pres fra ECA, der gennem en årrække har tilkæmpet sig mere og mere fodboldpolitisk magt og nu sågar har plads i Uefa’s eksekutivkomité.

Planen er køreklar

Det er netop i Uefa’s eksekutivkomité, den nye turnering skal finde sin endelige vedtagelse. Og ifølge ECA-formanden, Andrea Agnelli, der også er boss i italienske Juventus, er det en formssag, at de planer, der er på bordet, vil blive gennemført. Der er nemlig »givet grønt lys«, som Andrea Agnelli, der i øvrigt selv er medlem af Uefa’s eksekutivkomité, udtrykte det på ECA’s årsmøde i Kroatien i sidste uge.

Den melding fra Andrea Agnelli køber Claus Thomsen dog ikke.

»Den nye turnering er en idé, der skal drøftes, og der skal konsulteres hele vejen rundt. Der eksisterer en aftale mellem Uefa og os om, at vi – de nationale ligaer – også skal høres. Så derfor kan jeg ikke forestille mig, at det allerede er på plads«, siger Claus Thomsen, der understreger, at adgangen til en ny europæisk turnering skal have udgangspunkt i aktuelle sportslige meritter, altså kvalifikationen via de nationale turneringer, og ikke i historik eller renommé.