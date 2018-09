FC Barcelona til Miami: Fodboldens rejsefest møder modstand i kampen for at vinde markedsandele La Liga forsøger at vinde indpas på det nordamerikanske marked ved at rykke en række kampe til USA. Det vækker vrede, men er langtfra unormalt i andre sportsgrene. Ifølge eksperter er det en naturlig udvikling, vi vil se mere til i fremtiden.

Man behøver ikke ligefrem være geograf for at fange logikken i Fifa-præsident Gianni Infantinos udtalelse tidligere på ugen, hvor han i et notat til sportsmediet ESPN skrev, at »i fodbold hedder det generelle princip, at du spiller en hjemmekamp 'hjemme' og ikke i et fremmed land«.