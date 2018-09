Efter ballade om spanske kampe i USA: Her er eksemplerne på 100 år med grænseløs sport I Spanien er der kritik af plan om at rykke kampe i den spanske fodboldliga til USA.

Frontløbere på to hjul

Tour de France: Allerede for over 100 år siden var arrangørerne af den franske rundtur på to hjul entreprenante. I 1913 var schweiziske Geneve første målby udenfor Frankrigs grænser. Belgieren Marcel Buysse hentede en af sine 5 etapsejre efter 325 kilometers slid fra Grenoble og over på den anden side af Alperne, men nåede aldrig at vinde løbet. Det gjorde hans bror Lucien (billedet) til gengæld i 1926. Touren kom fra 1930’erne også jævnligt gennem Belgien, mens Amsterdam i 1954 blev første ikke franske startby. Siden er både Giro d’Italia, der i 2012 startede i Herning, og Vuelta a Espana fulgt trop. Årets Giro startede eksempelvis i Israel.

Stjernedrys i 1990

San Antonio Spurs og Kawhi Leonard i kamp med Phoenix Suns' P.J. Tucker i Mexico City sidste år. Foto: Rebecca Blackwell/AP

NBA, NFL og NHL: Basketball-spillerne fra Utah og Phoenix var de første fra de nordamerikanske ligaer, der fik lov til at spille om point i ukendte farvande. I 1990 var 10.000 fans to aftener i træk på plads i Tokyo. Her kunne de blandt andet kunne se Utahs to senere OL-guldvindere fra alletiders mest suveræne mandskab, det amerikanske Dream Team fra Barcelona i 1992, John Stockton og Karl Malone, husere. Football-ligaen NFL satte point på spil for første gang i 2005, da 103.467 tilskuere var på plads i Mexico City og så Arizona slå San Francisco 31-14. Ishockeyens NHL kom med på den internationale vogn i 2007 med kampe i London.

Fra Washington til Riyadh

Lionel Messi, Luis Suarez og Sergio Busquets med Super Cup-trofæet vundet i Marokko. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP

Fodbold: FC Barcelonas 13. gevinst i den spanske Super Cup var noget særligt. Det var nemlig første gang, mødet mellem mestre og pokalvindere blev afviklet udenfor Spanien. I 2018-udgaven i Tanger i Marokko var Sevilla nærmest ’hjemmehold’, da de blev besejret 2-1. I Frankrig er det 10 år siden, Super Cup-kampen er blevet afviklet i Frankrig. Opgøret er siden 2009 blev afviklet så forskellige steder som Canada, Tunesien, Gabon og senest Kina. Den italienske pendant har været firstmover. Allerede i 1993 dystede AC Milan og Torino om Supercoppa Italiana i Washington. Siden har der været italienerbold i Kina og Qatar – og i 2019 også i Saudi-Arabien.

Med olympisk perspektiv

New York Yankees' Giancarlo Stanton er med en årlig indtægt på ca. 160 millioner kroner den bedste lønnede på sit hold. Foto: Julio Cortez/AP

Baseball: London har allerede huset basket, amerikansk fodbold og ishockey. I 2019 får fans endnu et tilbud. Major League Baseball (MLB) slår nemlig et smut omkring byens olympiske stadion i slutningen af juni og har taget spillerne fra de stærkt rivaliserende mandskaber New York Yankees og Boston Red Sox med. Aftalen om kampe i Europa skal ses i et olympisk lys. Baseball er på OL-programmet i Tokyo 2020, men kan være i fare for at ryge ud i Paris 2024. MLS ser stor værdi i at fastholde baseball som olympisk sport – i hvert fald frem til legene i Los Angeles i 2028.