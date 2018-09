Messi giver Ronaldo baghjul med sit 8. hattrick

Direkte sport i tv Onsdag, 19. september TV 2 Sport 6.00 Badminton: China Open 18.30 Speedway: Hold-DM - finale TV3+ 21.00 Fodbold: Real Madrid-Roma TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19 - Benfica-Bayern M. 16.00 Fodbold: U19 - Real Madrid-Roma 18.55 Fodbold: Ajax-AEK Athen 21.00 Fodbold: Young Boys-Manchester U. TV3 Max 18.55 Fodbold: Shakhtar Do.-Hoffenheim 21.00 Fodbold: Valencia-Juventus Eurosport 1 15.00 Cykling: Giro di Toscana 21.30 Ridebanespringning: VM Vis mere

Fodbold: Lionel Messi var tilbage i storform, da han med tre scoringer var arkitekten bag FC Barcelonas 4-0-sejr i Champions League mod PSV Eindhoven. Messis hattrick var hans 8. i mesterligasammenhæng og han sidder dermed alene på rekorden, som han før de tre pletskud delte med Cristiano Ronaldo. Portugiseren træder ind i Champions League i aften med sin nye klub Juventus. Lionel Messi scorede sit første CL-hattrick i foråret 2010 mod Arsenal, mens alle tiders mest scorede i Champions League, Ronaldo, først blev hattrickskytte i efteråret 2012.

Another game ball for the collection. pic.twitter.com/mqtN8O1NQo — FC Barcelona (@FCBarcelona) 18. september 2018

Olympisk: Et vinter-OL i det nordlige Italien med konkurrencer i både Torino og Milano-området samt de omkringliggende bjerge har lange udsigter. Den italienske regering trak tirsdag nemlig sin støtte til 2026-projektet og økonomien er dermed ikke eksisterende. Sapporo i Japan havde også planer om at søge værtskab, men meddelte mandag, at regionen er hårdt presset økonomisk som følge af et jordskælv, og derfor satser de nu i stedet på 2030. 2026 bliver derfor enten i Stockholm, Calgary eller Erzurum i Tyrkiet. Afgørelsen træffes om et år.

Fodbold: 56-årige Jaroslav Silhavy, der har en fortid i blandt andet Dukla Prag og Slavia Prag, er ny landstræner i Tjekket. Han overtager efter Karel Jarolim, som blev fyret efter et stort 5-1-nederlag til Rusland i sidste uge.

Badminton: 1. runde blev endestationen for Mia Blichfeldt ved China Open.Den forsvarende verdensmester fra Spanien, Carolina Marín, var suveræn og sejrede 21-13, 21-13.