Ajax jagter fortidens storhed og starter med sejr Ajax Amsterdam er blevet sat af i jagten på de største trofæer i europæisk fodbold. Men året i Europa startede godt med en 3-0-sejr.

Med 33 nationale mesterskaber er Ajax Amsterdam det hold, alle andre i Holland måler sig med, og fire Champions League-triumfer har gennem tiden gjort 'de godenzonen' til en frygtet modstander i hele Europa.

Champions League Gruppe E Ajax-AEK Athen 3-0 1-0 Nicolas Tagliafico (46. ), 2-0 Donny van de Beek (77.), 3-0 Nicolas Tagliafico (90.) Gruppe F Shakhtar Donetsk-Hoffenheim 2-2 0-1 Florian Grillitsch (6.), 1-1 Ismaily (27.), 1-2 Håvard Nordtveit (38.), 2-2 Maycon (81)

Finalepladsen i Europa League sidste år kunne overfladisk betragtet antyde, at Ajax stadig er en stormagt på det gamle kontinent, men ligesom det er fire år, siden klubben senest tronede på toppen i hjemlandet, er det efterhånden også mange år, siden udenlandske klubber bævede af frygt før en kamp på Johan Cruyff Arena.

Da Ajax 24. maj 2017 tabte finalen i Europa League 2-0 til Manchester United på Friends Arena i Stockholm, var det samtidig første gang i over 20 år, den hollandske klub var nået frem til en europæisk slutkamp.

Så der er snarere tale om en enlig svale i en generel europæisk nedtur for Ajax Amsterdam, der i 20 år har måttet se spanske, engelske, italienske og tyske klubber sætte sig på flæsket i de fleste henseender, hvad angår for eksempel indkøb af de største stjerner.

Nu har spektakulære indkøb aldrig været den måde, Ajax hævdede sig på i konkurrencen. Filosofien er, at klubben selv skal udvikle fremtidens stjerner gennem ungdomsholdet Jong Ajax, og et bemærkelsesværdigt eksempel på den satsning var netop Europa League-finalen mod United, hvor det hollandske mandskab mønstrede en gennemsnitsalder på blot 22 år og 282 dage.



Det vidner om en massiv og kompromisløs satsning på unge spillere, og ånden gennemsyrede også startopstillingen i gårsdagens gruppekamp i Champions League hjemme mod AEK Athen.

Her var fem af spillerne mellem 20 og 22 år, to var henholdsvis 25 og 26 år, og så blev der suppleret med erfarne lederfigurer som danske Lasse Schöne (32) og angrebsveteranen Klaas-Jan Huntelaar (35).

Det er sådan et miks, Ajax tidligere har opnået resultater med, men i Champions League skal der noget andet og mere til anno 2018. Ajax er da også med i gruppespillet i den fineste europæiske turnering for første gang siden 2014, og ikke siden 2005-2006 er den hollandske storklub gået videre til knockoutkampene.

Det fortæller tydeligt historien om en model, der er under pres fra de største klubber i Europa.

At det er nye tider for Ajax og Holland i Europa, vidner vejen til gruppespillet også om. Hvor de store nationer har fire klubber med direkte i gruppespillet, måtte de tidligere firedobbelte vindere af turneringen ud på en lang omvej for at nå drømmemålet.

Tre kvalifikationsrunder mod Sturm Graz, Standard Liège og Dinamo Kijev skulle overstås, før Ajax med træner Erik ten Hag blev lukket ind i det fine selskab og kampene mod AEX Athen, Benfica samt Bayern München.

Netop Erik ten Hag har efter en forholdsvis upåagtet karriere fået chancen i traditionsklubben, der i december 2017 fyrede Marcel Keizer.

Siden den tidligere spiller Frank de Boer, der førte klubben til fire mesterskaber på stribe, forlod Ajax i 2016, har der været tre trænere inklusive ten Hag, så der skal ikke bare satses ungt, resultaterne skal ligeledes være der.

Fra den synsvinkel kunne alle hollændere på Johan Cruyff Arena onsdag aften være tilfredse, for hjemmeholdet fik en optimal start på Champions League-gruppespillet med en 3-0-sejr over de græske mestre fra AEK Athen.

Med den danske landsholdsspiller Lasse Schöne på banen fra start var Ajax spilstyrende i store del af opgøret, og i første minut af 2. halvleg slog Nicolas Tagliafico fra Argentina til med det forløsende første mål.

Siden blev det til et væld af chancer, men først da Donny van de Beek flugtede bolden i mål efter et mønsterangreb 13 minutter før slutfløjtet, var sejren sikker. Umiddelbart efter den anden scoring kom Kasper Dolberg på banen.

Og så fik publikum i øvrigt lige noget at gå hjem på, og det var med et mål lige så lækkert som flødeskum på kagen. Fra venstre side fuldendte Nicolas Tagliafic sin og Ajax' store aften, da han helflugtede kuglen i kassen bag Vasilios Barka.