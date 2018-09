KIF Kolding indgår forlig og undgår konkurs

Håndbold: KIF Kolding har indgået et forlig med Håndbold Spiller Foreningen, der derfor har trukket sin konkursbegæring mod klubben tilbage, fordi flere tidligere spillede havde penge til gode. »Det er en fornøjelse at stå i hallen i dag. Det har været en lettelsens suk, at vi kunne få den væk (konkursbegæringen, red.) fra vores system. Det er både nye og gamle investorer, der har lagt penge, med en hovedvægt på de gamle. Vi har en udfordring i stadig at skulle arbejde lidt med den gamle gæld, og når den er væk, står der nye investorer klar til at hjælpe os videre«, siger klubbens formand, Brian Stein, til TV2.



Foto: Mark Schiefelbein/AP Anders Skaarup Rasmussen (tv.) og Kim Astrup slog sensationelt de kinesiske verdensmestre og er nu i semifinalen ved China Open.

Badminton: Makkerparret Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen stod for en mindre sensation, da de i kvartfinalen ved China Open slog de forsvarende verdensmestre i herredouble, kineserne Li Junhui og Liu Yuchen. Sejren blev i to sæt med cifrene 21-12, 21-13. Danskerne skal i lørdagens semifinale møde useedede Chen Hung Ling og Wang Chi-Lin fra Taiwan. I damebouble tabte Maiken Fruergaard og Sara Thygesen til det japanske par Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi efter tre tætte sæt. Christian Pedersen og Mathias Christensen leverede et fantastisk, men forgæves comeback i mixed double. De 2.-seedede kinesere, Wang Yilyu og Huang Dongping, førte 20-15 i tredje sæt, men danskerne udlignede og havde selv to matchbolde, inden kineserne udnyttede deres tiende til at vinde 24-22, 13-21, 28-26.



Fodbold: Angriberen Emil Berggreen er netop vendt tilbage fra en skade, men har pådraget sig en ny, så han også misser Mainz' udekamp i denne weekend mod Bayer Leverkusen.

Bordtennis: To danske doublespillere er med hver deres udenlandske makker klar til kvartfinalerne ved EM i Alicante. Jonathan Groth og tyskeren Patrick Franziska, der er forsvarende europamestre og topseedede, vandt helt suverænt 4-0 (11-3, 11-8, 11-7, 11-3) over portugiserne Diogo Carvalho/Diogo Chen og møder lørdag formiddag Alvaro Robles, Spanien/Ovidiu Ionescu, Rumænien. Tobias Rasmussen spiller sammen med englænderen Samuel Walker, og de vandt ligeledes 4-0 (11-7, 11-9, 11-6, 12-10) over ungarerne Nandor Ecseki/Adam Szudi og møder i kvartfinalen tyskerne Ruwen Filus/Ricardo Walther.

Jonathan Groth er desuden blandt de sidset 16 i single, efter han endnu en gang besejrede Diogo Carvalho. Med 14-16, 11-4, 11-8, 11-2, 11-9 spillede Groth sig frem til en ottendedelsfinale lørdag mod endnu en kamp mod Ovidiu Ionescu. 20-årige Anders Lind spiller senere i aften mod grækeren Panagiotis Gionis.

Golf: Oliver Fisher skrev sig fredag ind i historiebøgerne på European Tour. Briten gik anden runde af Portugal Masters i 59 slag - 12 under banens par - hvilket er den bedste runde, der nogensinde er registreret gennem 46 år med golf på European Tour. Den 30-årige englænder leverede ti birdies og en enkelt eagle på superrunden.

Tennis: US Open-mesteren Naomi Osaka er klar til semifinalen i hjemlandets Pan Pacific Open efter sejr over Barbara Strycova i to sæt med cifrene 6-3, 6-4. Det var Osakas 9. sejr på stribe. I semifinalen skal japaneren møde Caroline Wozniackis besejrer, Camila Giorgi. Italieneren gik videre, da hendes modstander, den tidligere verdensetter Victoria Azarenka, måtte opgive ved stillingen 5-3 til Giorgi. Den anden semifinale står mellem Karolina Pliskova og Donna Vekic.

Doping: Selv om det de russiske antidopingmyndigheder torsdag fik ophævet næsten tre års udelukkelse af det Det Internationale Antidopingagentur, Wada, må den store nations atletikudøvere vente med at juble. Ifølge Sebastian Coe, der er præsident i Det Internationale Atletikforbund (IAAF), mangler Rusland stadig at opfylde to kriterier, før landets atletikudøvere atter kan stille op ved internationale mesterskaber. IAAF kræver, at Rusland indrømmer landets omfattende og statsstyrede dopingprogram som påvist i McLaren-rapporten, og de russiske myndigheder skal også give adgang til data fra dopingtester fra laboratoriet i Moskva i perioden fra 2011 til 2015.

Foto: Svend Bertil Frandsen Aja Runge Holmegaard stopper karrieren af hensyn til helbred og økonomi.

Roning: Et af dansk ronings store talenter og håb frem mod de olympiske lege i Tokyo om to år, Aja Runge Holmegaard, stopper karrieren med øjeblikkelig virkning. Hun har netop vundet VM-sølv i letvægtsfireren og var udset til at udgøre dobbeltsculleren sammen med Juliane Elander Rasmussen med henblik på en OL-satsning. Men overvejelser omkring helbred og økonomi får nu talentet til at sige stop.

»Der er nogle omkostninger for mit helbred og min økonomi, som gør, at jeg ikke føler, at det er holdbart frem mod OL i 2020. Jeg har haft de her overvejelser igennem hele sæsonen, særligt efter at min læge sagde til mig, at jeg skulle overveje om det fremtidigt var sundt for mig at være i den her vægtklasse. Jeg kunne så vælge at skifte til den tunge klasse, men det vil stadigvæk være meget slidsomt, og jeg ville skulle bruge meget tid og energi på vægttræningen og på at bygge kroppen op til at ro i den tunge klasse«, siger Aja Runge Holmegaard i en pressemeddelelse.