Splittede dopingjægere indgår kompromis med Rusland Ledelsen i Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) var uenige, da de lukkede Ruslands antidopingmyndigheder ind i varmen igen.

Russiske atleter med en blakket fortid kan måske så småt begynde at vende tilbage til det gode selskab og internationale konkurrencer på lige vilkår med alle andre efter hel eller delvis udelukkelse som følge af et storstilet statsorkestreret dopingprogram.

Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) meddeler nemlig, at organisationens eksekutivkomite på et møde på Seychellerne har besluttet at ophæve den omkring tre år lange udelukkelse af Ruslands Antidoping Agentur (Rusada).

Enighed var der dog langt fra i Wada, da Rusada blev taget til nåde og ved efterlevelse af en række specifikke betingelser igen kan agere i kampen mod doping.

Den norske Wada-vicepræsident Linda Helleland, og mindst endnu et af de 12 medlemmer i Wadas eksekutivkomite stemte imod, at Rusland skal lukkes ind i varmen igen. Allerede tidligere på ugen var der skarpe ordvekslinger i international presse mellem ledende Wada-folk, medlemmer af eksekutivkomiteen, aktive sportsfolk og ledere fra adskillige nationale antidopingorganisationer.

13 landes antidopingorganisationer underskrev således en erklæring, der på forhånd revsede den beslutning Wada traf i dag, og kaldte tilnærmelsen til Rusland og Rusada for »lefleri for en stærk nations vilje«.

Anti Doping Danmark (ADD) valgte ikke at skrive under med 13 andre nationale agenturer tidligere på ugen. ADD-direktør Michael Ask forklarer hvorfor:

»Et stykke henad vejen er vi jo enige. Men deres fokus var i mine øjne forkert. Der blev brugt for meget krudt på, om russerne havde sagt nok undskyld eller ej«, siger Michael Ask, der endvidere oplyser, at dagens afstemning i Wada-eksekutivkomiteen var tæt på at blive udsat til et møde i november.

Fuld adgang i Moskva

En af de betingelser, Rusada og Rusland langt om længe nu har givet tilsagn om at efterleve for at komme helt tilbage i varmen, er at give Wada fuld adgang til ’løvens hule’ - Rusada-laboratoriet i Moskva. Det andet punkt er, at Rusland skal anerkende de konklusioner, der kom i den såkaldte McLaren-rapport, der for nogle år siden kortlagde det omfangsrige statsstøttede russiske dopingprogram.

»Beslutningen giver os en klar tidslinje, som giver Wada adgang til Moskva-laboratoriet, data og prøver«, meddeler Wada-præsident Craig Reedie via Twitter, og understreger, at russisk afvigelse fra den aftale tidsplan vil føre til, at Rusada på ny ryger ud i kulden.

En stor del af striden i og omkring Wada har været det hidtil urokkelige Wada-krav om russisk anerkendelse af McLaren-rapportens konklusioner. Her har det været fremme, at det kompromis Wada angiveligt nu har indgået med russerne går på, at Rusland ikke dirkete behøver anerkende McLaren-rapportens konklusioner.

Rusland kan i stedet kan nøjes med at gentage, det de allerede har sagt en gang; At de accepterer den afgørelse, Den Internationale Olympiske Komite IOC) traf på baggrund af en anden men nærmest hemmelig uvildig rapport, den såkaldte Schmid-rapport. Schmid-rapporten underbygger stort set alt, hvad der står beskrevet i McLaren-rapporten.

Med Wada og Ruslands tilnærmelser og køreplan står intet i vejen for, at eksempelvis russiske atletikudøvere kan komme tilbage i konkurrence. Det indikerede præsidenten for Det Internationale Atletikforbund (IAAF). Sebastian Coe, tidligere i år.