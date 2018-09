Debutant med dyster fortid stjæler overskrifterne i NFL

Udvalgt direkte sport i tv Mandag 24. september TV 2 Sport 07.00 Tennis: Wuhan Open (k) 10.00 Cykling: VM, enkeltstart, junior (k) 14.30 Cykling: VM, enkeltstart, U23 (m) 19.20 Håndbold: Lemvig-Th. – Ribe-Es. (m) 05.00 Tennis: Wuhan Open (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: OB-AC Horsens 02.10 Am. fodbold: Tampa Bay-Pittsburgh Eurosport 1 08.30 Billard: Snooker, China Champ. Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker, China Champ. Vis mere

Amerikansk fodbold: Den mest omtalte spiller efter 3. spillerunde i NFL er så afgjort briten Efe Obada. Den 26-årige debuterede i NFL for Carolina i 31-21-sejren mod Cincinnati. Her gjorde defensivspilleren sig positivt bemærket med flere superbe og vigtige indgreb. Efe Obada gemmer på en dunkel fortid. Ifølge BBC er han flygtning fra Nigeria og kom til Storbritannien med hjælp fra menneskesmuglere i Holland. Angiveligt blev Efe Obada og hans søster efterladt alene i London, da Obada var 10 år. »Han har taget den hårde vej og slidt for det«, siger holdkammeraten Julius Peppers. Efe Obada blev for tre et halvt år siden opdaget af en tidligere ansat i NFL-klubben Dallas Cowboys, da han spillede en af sine hidtil ganske få kampe i London. Siden har han været tilknyttet både Dallas, Kansas og Atlanta, inden Carolina hentede ham i 2017 og var med til at skrive et lille eventyr, der foreløbigt er sluttet med, at Obada fik kampbolden.





I'm grateful, thank you for all the messages you know I'm going to try and respond to you all. Thank you for giving me a home and showing me so much love. I'm just overwhelmed! #KeepPounding pic.twitter.com/q6kPoZrzcW — Efe Obada (@EfeObadaUK) 23. september 2018

Motorsport: Christian Lundgaard havde en rigtig dårlig weekend på Hockenheim, og den 17-årige dansker gled fra 1. pladsen i den samlede føring ned som nr. 3 i formel Renault Europa Cup 2.0. Briten Max Fewtrell var nemlig usædvanligt godt kørende og vandt begge afdelinger, så han nu har et solidt forspring til kinesiske Ye Yifei og Lundgaard. Danskeren udgik af det første løb, og trods poleposition i andet løb blev det heller ikke her til point. Den unge dansker udgik nemlig også af den afdeling. Der resterer nu blot to løb i denne sæson, og de køres i Barcelona 20. og 21. oktober.

Håndbold: Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har modtaget et afbud fra Line Jørgensen, der har døjet med lidt sygdom op til den aktuelle landsholdssamling frem mod Golden League sidst på ugen Landstræneren holder kontakten med Den rutinerede højre back i de kommende dage og vurderer, om hun skal møde ind senere på ugen.

Fodbold: Siden 1956 har mandlige spillere konkurreret om magasinet France Footballs prestigefyldte Ballon d’Or-pris, og når den næste guldbold skal uddeles, får den selskab af endnu en – til kvinderne. Chefredaktør Pascal Ferre fra France Football siger, at det er et helt naturligt skridt at tage. »Kvindefodbold boomer og fortjener samme respekt«, siger Pascal Ferre til AP. 8. oktober nominerer France Football 15 kvinder til prisen sideløbende med de 30 mænd, der årligt bliver nomineret.

Foto: Efrem Lukatsky/AP Den danske landsholdsspiller Pernille Harder kan måske komme i spil til den nye pris. Hun blev tidligere i år i hvert fald kåret som den bedste spiller af Uefa det seneste år.

Englænderen Stanley Mathews var i 1956 den første vinder af prisen, som Allan Simonsen i 1977 som hidtil eneste dansker har vundet. Fra 2010-2015 var prisen fusioneret med Fifas pris, men korruptionsskandalen i Det Internationale Fodboldforbund fik France Football til at trække sig fra samarbejdet. En årlig hæder til den bedste unge spiller er også under opsejling.Priserne uddeles 3. december.

Fodbold: Cristiano Ronaldo, Luka Modric eller Mohamed Salah? En af de tre stjernespillere bliver mandag aften kåret som verdens bedste spiller ved Det Internationale Fodboldforbund Fifa's årlige prisfest Best Fifa Football Awards. Fifa kårer i London blandt andet også den bedste kvinde, det bedste mål, den bedste træner og den bedste målmand - her er Kasper Schmeichel nominerent med Hugo Lloris og Thibaut Courtois.

Fodbold: FC Barcelona holdt sig lige akkurat øverst i La Liga, da det søndag aften blev til et skuffende 2-2-møde på hjemmebane med lokalrivalerne fra Girona. Lionel Messi havde ellers planmæssigt bragt Barcelona foran, men en udvisning til den nyindkøbte franske forsvarsspiller Clement Lenglet skabte ubalance. Det udnyttede Cristian Stuani til at score to gange for Girona, inden Gerard Pique med sin enorme styrke i luften fik headet ind slutresultatet efter en times spil. Barcelona-træner Ernest Valverde tager skuffelsen med ophøjet ro. Det er, hvad der sker i en lang sæson. »Det var en kamp, vi havde helt styr på, men så gled den os af hænde. Det lykkes os at få vendt opgøret og holdet forsøgte til det sidste«, siger Valverde til klubbens hjemmeside. FC Barcelona fører La Liga med 13 point – på bedre målscore end Real Madrid.

Cykling: Hollænderen Rozemarijn Ammerlaan var hurtigst på juniorkvindernes enkeltstart ved VM i Innsbruck, mens danskerne Mie Saabye Madsen og Mette Egtoft Jensen blev nummer henholdsvis 13 og 30.



Fodbold: Real Madrid-bossen Florentino Pérez siger, at en spansk ligakamp afviklet i USA kommer til at ske uden kongeklubbens støtte eller billigelse. »Vi tager ikke til USA. Jeg ved ikke, i hvis interesse det skulle være at spille der, men det er ikke i hverken klubbernes eller tilhængernes, så vi afviser det fuldstændig«, siger Florentino Pérez ifølge Ritzau.