2. divisionshold sender Randers FC ud af pokalturneringen

Fodbold: Selv om Kolding IF på hjemmebane fik sendt Denis Fazlagic af banen efter en halv times spil, lykkedes det tirsdag aften 2. divisionsholdet at besejre superligaklubben Randers FC i pokalturneringen. Gæsterne var foran 1-0 (Emil Riis Jakobsen), indtil der manglede nogle få minutter af den ordinære spilletid, men så udlignede Henrik Brodersen således, at kampen måtte ud i forlænget spilletid. Her var det hjemmeholdets Runa Nautrup, der efter 107 minutter fik scoret, og trods chancer til Randers hev det undertippede mandskab sejren hjem.

Tennis: Skulle Caroline Wozniacki holde sin seedning ved WTA-turneringen i Wuhan og dermed nå finalen, bliver det ikke til et møde med topseedede Simona Halep. Rumæneren, der ligesom danskeren sad over i 1. runde, tabte tirsdag i 2. runde til useedede Dominika Cibulkova, og Halep fik en mareridtsagtig start på opgøret mod den meget offensive slovak. Cibulkova tog kampens første otte partier! Selv om Halep kom godt med i andet sæt, vandt Cibulkova 6-0, 7-5 og er klar til i 3. runde at møde den unge russer Daria Kasatkina.



Fodbold: Werder Bremen spillede sig tirsdag på andenpladsen i Bundesligaen, da klubben hjemme besejrede Hertha Berlin 3-1. Det var et direkte opgør om at være nummer to i ligaen efter Bayern München, der udspillede sig i Bremen. Werder havde inden opgøret otte point på fjerdepladsen for fire kampe ligesom Borussia Dortmund, mens gæsterne havde to point mere på andenpladsen. Med sejren nåede Werder derfor akkurat forbi mandskabet fra Berlin i tabellen.



Fodbold: Superligaholdet Hobro IK balancerede på randen af en stor skuffelse, da klubben alligevel avancerede i pokalturneringen tirsdag. Her var bundproppen fra Superligaen på besøg hos Ledøje-Smørum fra Danmarksserien, og det endte med en smal 2-1-sejr til Hobro. Hjemmeholdet kom foran 1-0 i første halvleg. Men så handlede træner Allan Kuhn og sendte Vito Hammershøy-Mistrati på banen. Mistrati blev dobbelt målscorer, og Hobro reddede æren.

Golf: Når Ryder Cup afvikles i weekenden i Paris vil de europæiske spillere være iført gule sløjfer for at mindes offeret for et bestialsk drab i sidste uge. Den 22-årige spanier Celia Barquin Arozamena blev slået ihjel, mens hun trænede på en golfbane i nærheden af Iowa State University, hvor hun sidste år blev kåret som årets kvindelige idrætsudøver efter blandt andet at have vundet det europæiske amatørmesterskab. »Mordet har ramt hele golfverden og selvfølgelig vores to spanske spillere (Sergio Garcia og Jon Rahm, red.) hårdt«, sagde Europas kaptajn, Thomas Bjørn, ved offentliggørelsen af beslutningen, som blev truffet efter at offerets mor var konsulteret.



Tennis: Den tidligere nr. 1 på verdensranglisten, Andy Murray (nu nr. 311), kom tirsdag lige netop videre fra 1. runde ved ATP-turneringen i Shenzhen, da hans modstander, kineseren Zhizhen Zhang, skadet trak sig fra tredje sæt. Med en 6-3, 6-7, 4-2-sejr skal Murray nu møde den topseedede belgier David Goffin, der på ranglisten er 300 pladser foran skotten. Murray stopper sin sæson efter næste uges China Open i Beijing.



Doping: Den tidligere italienske fodboldlandsholdsspiller Giuseppe Rossis skadeplagede karriere tager endnu en negativ drejning. Nu drejer det sig om en positiv dopingtest. Den italienske antidopingenhed Nado Italia meddelte tirsdag, at Rossis sag, der drejer sig om nogle øjendråber, behandles i næste uge. I maj blev den 31-årige angriber med en fortid i Manchester United, Villarreal og Fiorentina testet positiv, mens han spillede for Genoa i slutfasen af Serie A-sæsonen.

Motorsport: Det schweiziske formel 1-hold Sauber har skrevet kontrakt med italieneren Antonio Giovinazzi fra 2019. Det skriver holdet på Twitter. Dermed bliver der ikke længere plads til svenske Marcus Ericsson, der har kørt for Sauber siden 2015. Men Sauber skriver på Twitter, at Ericsson stadig vil være en del af holdet og fungere som tredjekører. Svenskeren har kun kørt 6 point hjem til sit hold i denne sæson, og han ligger på en samlet 18.-plads ud af de 20 racere. Giovinazzi var i 2017 testkører for Haas, som har den danske racerkører Kevin Magnussen på holdet. Her ødelagde italieneren Magnussens bil under et grandprix.

Fodbold: Sunderland har mistet tålmodigheden med Didier Ndong, der har fået ophævet sin kontrakt - fordi midtbanespilleren fra Gabon først mandag dukkede op i den nordengelske klub, der sidste sæson rykkede ned i den tredjebedste række. 24-årige Ndong var i foråret udlejet til Watford efter han i 2016 for 110 mio. kr. blev Sunderlands dyreste spiller nogen sinde. Senegaleseren Papy Djilobodji var heller ikke mødt i klubben efter sommerferien, men han dukkede for nogle uger siden op.

Golf: Rasmus og Nicolai Højgaard vandt begge deres afsluttende singler, og Rasmus Højgaard bidrog således med 2,5 af 3 mulige point i sine matcher, men USA vandt ikke desto mindre 12,5-11,5 over Europa i Junior Ryder Cup, der mandag og tirsdag blev afviklet i Golf Disneyland i Paris med seks drenge og seks piger på hvert hold. De danske tvillinger delte deres match, da de spillede sammen i mandagens foursomes, hvor USA bragte sig foran 4-2, mens Rasmus vandt og Nicolai tabte med hver deres kvindelige makker i fourball. Inden tirsdagens singler var USA foran 7,5-4,5, hvilket banede vejen til den sjette amerikanske sejr i holdmatchen i træk.

Basketball: Efter at have slået Leicester Riders skal Bakken Bears onsdag aften i anden runde af kvalifikationen til Champions League møde Charleroi Spirou fra Belgien, der mandag aften eliminerede israelske Hapoel Tel-Aviv.

Cykling: Danskerne Jacob Hindsgaul Madsen og William Blume Levy sluttede som nummer 9 og 21 i juniorernes enkeltstart ved VM i Innsbruck, som blev vundet af belgieren Remco Evenepoel.