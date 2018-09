Wozniacki overlever seks matchbolde, men taber Den olympiske mester fra Rio, Monica Puig, var ustabil i kinesiske Wuhan, men puertoricaneren vandt alligevel opgøret i to sæt.

Caroline Wozniacki havde hårdt brug for en succesoplevelse, da hun i 3. runde i Wuhan onsdag mødte Monica Puig fra Puerto Rico. Den kom bare ikke.

Den 24-årige olympiske mester, der i Miami tidligere i år også besejrede Wozniacki, sejrede efter to meget tætte sæt 7-6 (12-10), 7-5. Begge spillere leverede mange fejl, men det var Puig, der med sin aggressive stil styrede opgøret det meste af tiden, og derfor var hendes sejr også en logisk afgørelse.

I kvartfinalen skal Monica Puig møde hjemmefavoritten Qiang Wang, der viste storform, da hun besejrede den russiske fødte australier Daria Gavrilova i to sæt.

For Caroline Wozniacki, der har haft en svær sensommer, gælder det om hurtigt at finde optimismen frem igen, for i næste uge drejer det sig om masser af penge og især point, når hele eliten er samlet til kæmpeturneringen i Beijing.



Et afvekslende første sæt

Første sæt blev en ordentlig tur i tumbleren, for en 3-0-føring til Caroline Wozniacki blev vendt til en 4-3-føring til Monica Puig, og sådan bølgede det frem og tilbage, indtil en tiebreak resulterede i, at puertoricaneren med 12-10 kunne hjemføre det indledende sæt.

Wozniackis ønskestart var krydret med en god serv, mens Puig havde for høj en fejlprocent i sit lidt utålmodige spil. Men OL-guldvinderen fra Rio fik bedre styr på sine offensive slag, og da Wozniackis serv midtvejs i sættet begyndte at vakle, var det Puig, der styrede de fleste af kampens dueller fra baglinjen.

Fra andet sæts start skruede Wozniacki op for temperamentet, og det udløste tidligt et break i dansk favør. Spørgsmålet var, om hun kunne holde på det hele vejen gennem sættet. Det kunne hun ikke, for Puig udlignede til 3-3.

Gevinst trods groteske fejl

Men Monica Puig havde under hele kampen det problem, at på de største chancer – den slags, der bare skal ekspederes – leverede hun en lang række nærmest groteske fejl.

Alligevel virkede det som om, at hun med sin offensive stil var et halvt skridt foran Wozniacki det meste af tiden. Og da et tæt andet sæt skulle have en afgørelse, var det Monica Puig, der trods seks misbrugte matchbolde på den syvende tog sejren og sendte Wozniacki i tænkeboks før det kommende topmøde i Beijing.

Her skal danskeren længere end 3. runde, hvis hun skal føle sig sikker på en plads ved sæsonfinalen WTA Finals, hvor hun i så fald skal forsvare sin titel.