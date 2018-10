Karriere på topplan har haft store omkostninger for olympisk guldvinder

Direkte sport i tv Tirsdag 2. oktober TV 2 Sport 6.30/13.30Tennis: China Open (k) 19.30 Håndbold: Aalborg-Mors-Thy (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U-Valencia TV3 Sport 6.35 Tennis: China Open (m) 14.00 Fodbold: U19, Bayern-Ajax 16.00 Fodbold: U19, Manchest. U-Valencia 18.55 Fodbold:Hoffenheim-Manchester C 21.00 Fodbold: Bayern München-Ajax TV3 Max 7.00/11.00 Tennis: Japan Open (m) 13.00 Tennis: China Open (m) 18.55 Fodbold: Juventus-Young Boys 21.00 Fodbold: CSKA Moskva-Real Madrid 5.05 Tennis: Japan Open (m) Eurosport 1 12.55/18.55 Snooker – European Masters Eurosport 2 12.55 Snooker – European Masters Vis mere

Skeleton: Amy Williams, der vandt olympisk guld i disciplinen skeleton ved de vinterolympiske lege i Vancouver i 2010, har oplevet, hvor en høj en pris, en idrætskarriere på topplan kan have. Briten stoppede sin karriere i 2012, og siden har hendes krop lidt under de belastninger, den var udsat for, når hun dyrkede højhastighedsdisciplinen. Fire knæoperationer er det blevet til, og det kombineret med tilbagevendende rygproblemer gør, at nu 36-årige Williams har svært ved at gå op og ned af trapper.Derfor har hun måtte sælge sit hus og flytte ind i en bungalow uden trapper, fortæller hun BBC.

»Jeg er gået lidt i stykker«, siger hun blandt andet i interviewet. Det giver sig også udslag i, at en lidt for lang løbetur gør den tidligere guldvinder ude af stand til at gå i en uge.

Fodbold: Dortmund har forlænget kontrakten med den 18-årige englænder Jadon Sancho, så den nu løber frem til 2022. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Den unge kantspiller har en fortid i Manchester Citys ungdomsafdeling og skiftede i 2017 til den bundesliga-klubben. Her er det siden blevet til 19 kampe på førsteholdet, hvori han har lavet to mål.



Tennis: Den tidligere French Open-vinder Jelena Ostapenko fra Letland er i den grad kommet ned på jorden efter sin opstigning til tenniseliten. Denne sæson har budt på en stribe skuffelser, og tirsdag kulminerede det med et usædvanligt grimt nederlag i China Opens 2. runde. Hjemmefavoritten Qiang Wang, der havde modtaget et wildcard til turneringen, viste ingen nåde, da hun først kom oven på mod den 12.-seedede lette og sejrede 6-0, 6-0.

Boksning: Den tidligere verdensmester i supermellemvægt og letsværvægt, tyske Graciano Rocchigiani, er blevet dræbt i en bilulykke i Italien, skriver flere tyske medier. Rocchigiani, der blev 54 år, skrev historie, da han i 1988 blev den tredje professionelle tyske bokser efter Max Schmeling og Eckhard Dagge til at vinde en VM-titel i boksning.



Fodbold: Vahid Halilhodzic er ny træner i den franske klub Nantes. Tidligere tirsdag blev portugiseren Miguel Cardoso fyret på grund af en dårlig sæsonstart, hvor det kun er blevet til en enkelt sejr i otte kampe. Bosnieren Halilhodzic spillede i perioden 1981-1986 192 kampe for Nantes og scorede 111 mål.

Golf: Den tilskuer, som amerikaneren Brooks Koepka ved et uheld ramte i ansigtet med bolden under weekendens Ryder Cup, mister synet på det ene øje. Arrangørerne af Ryder Cup siger ifølge AP, at de vil hjælpe den 49-årige kvinde så lang tid, det er nødvendigt.

Fodbold: Christian Eriksen er stadig skadet, og den danske landsholdsspiller kommer derfor ikke i aktion for Tottenham i Champions League-kampen mod Barcelona onsdag. Den engelske klub oplyser på twitter, at det er en skade i maven, Christian Eriksen er plaget af. Han sad også ude i weekendens Premier League-kamp mod Huddersfield.

Speed skating: Claudia Pechstein fortsætter sin kamp mod det, hun hævder er justitsmord i forbindelse med en dopingdom, hun afsonede fra 2009-2011. Den nu 46-årige tysker, der fortsat er aktiv, blev i 2009 dopingdømt alene på indicier med baggrund i hendes såkaldte blodpas. Siden har hun sideløbende med sit comeback forsøgt at rense sit navn ved både nationale og særlige domstole, herunder Den Internationale Sportsdomstol (Cas), som Pechstein tirsdag stod ansigt til ansigt med ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Pechstein havde trukket Cas i retten for manglende uafhængighed og objektivitet, da deres dommere er udpeget fra idrættens verden. Men hun led nederlag igen. Cas skal dog betale en erstatning til Pechstein for ikke at have givet hende mulighed for en offentlig høring i forbindelse med hendes appelsag.

I 2010 viste undersøgelser af Pechsteins blod, at hun – som sin far - lider af en sjælden blodabnormitet, der kan have forvoldt de voldsomme udsvinget i hendes blodpas. Pechstein-sagaen har i Tyskland haft enorm bevågenhed. Pechstein er femdobbelt OL-guldvinder og seksdobbelt verdensmester – og så er hun i øvrigt politibetjent.

Fodbold: Den tidligere landsholdsspiller og tv-vært Peter Møller bliver ansat som fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU). Det meddeler DBU i en pressemeddelelse. Peter Møller skal indgå som sparringspartner for de forskellige landstrænere - både for kvinder og mænd - og samtidigt arbejde med talentudvikling, træneruddannelse og andre dele af udviklingen af dansk fodbold.

»Fodbold er og bliver den største sportsgren - både for spillere og fans. Det har jeg selv oplevet både som spiller og senere som studievært. Jeg glæder mig til at bidrage til den fortsatte udvikling af dansk landsholdsfodbold og dansk fodbold samlet set - og til at arbejde sammen med dygtige kolleger både på og udenfor banen«, siger Peter Møller.