20-årige Jacob er 5 minutter om at score sit første CL-mål på Messis formidable aften Borussia Dortmund vandt med to danskere og Barcelona slog Tottenham i forrygende kamp.

I Bundesligaen har 222 minutters spilletid resulteret i 2 mål, så da Borussia Dortmund skulle jagte en hjemmesejr i Champions League mod AS Monaco, valgte Lucien Favre at sætte Jacob Bruun Larsen på banen fra starten af 2. halvleg.

Og 5 minutter senere gav den satsning både bingo, banko og fuldt hus på den som altid proppede Signal Iduna Park i Dortmund.

Jacob Bruun Larsen tog løbet på tværs af Monacos forsvar og på det helt rigtige tidpunkt skiftede den 20-årige dansker retning, så han på en indenomstikning fra Jadon Sancho var alene med Monacos indskiftede målmand, den kroatiske VM-målmand Danijel Subasic, som blev passeret med en knaldhård, flad afslutning.

Med 1-0-målet var Borussia Dortmund på kurs med en sejr, der endte med at blive 3-0 efter Jacob Bruun Larsen i overtiden lagde op til det sidste mål.

Champions League Aftenens kampe Gruppe A Atletico Madrid-Club Brugge 3-1

1-0 Antoine Griezmann (28. minut). 1-1 Arnaut Groeneveld (40. minut). 2-1 Antoine Griezmann (67. minut). 3-1 Koke (90. minut). Tilskuere: 55.742 Dortmund-Monaco 3-0

1-0 Jacob Bruun Larsen (51. minut). 2-0 Alcacer Paco (72. minut). 3-0 Marco Reus (90. minut). Tilskuere: 66.099 Gruppe B Tottenham-Barcelona 2-4

0-1 Philippe Coutinho (2. minut). 0-2 Ivan Rakitic (28. minut). 1-2 Harry Kane (52. minut). 1-3 Lionel Messi (56. minut). 2-3 Erik Lamela (66. minut). 2-4 Lionel Messi (90. minut). Tilskuere: 80.000 PSV Eindhoven-Inter 1-2

1-0 Pablo Rosario (27. minut). 1-1 Radja Nainggolan (44. minut). 1-2 Mauro Icardi (60. minut). Tilskuere: 34.750 Gruppe C Paris SG-Røde Stjerne 6-1 1-0 Neymar (20. minut). 2-0 Neymar (22. minut). 3-0 Edinson Cavani (37. minut). 4-0 Angel Di Maria (42. minut). 5-0 Kylian Mbappe (70. minut). 5-1 Marko Marin (74. minut). 6-1 Neymar (81. minut). Tilskuere: 39.979 Napoli-Liverpool 1-0 1-0 Lorenzo Insigne (90. minut). Tilskuere: 37.057 Gruppe D Lokomotiv Moskva-Schalke 04 0-1 0-1 Weston McKennie (88. minut). Tilskuere: 21.471 FC Porto-Galatasaray 1-0 1-0 Moussa Marega (49. minut). Tilskuere: 45.000 Vis mere

Paco Alcácer brændte et straffespark begået mod Marco Reus, men den 25-årige spanske lejesvend fra FC Barcelona tog revanche blot 3 minutter senere, da han gjorde det til 2-0.

Thomas Delaney blev udskiftet for Borussia Dortmund, og dermed var U21-landsholdsspilleren Jacob Bruun Larsen eneste dansker i aktion, da aftenens seks kampe sluttede med Marco Reus som sidste målscorer, efter den unge dansker havde driblet sig fri i venstre og sparket bolden fladt ind foran mål.

To mål af Lionel Messi i pragtkamp på Wembley

Christian Eriksen sidder uden for hos Tottenham med en skade i maven, da Barcelona vandt 4-2 i en helt forrygende fodboldkamp på Wembley.

Efter en kæmpebrøler af Hugo lloris i Tottenhammålet scorede Philippe Coutinho efter 92 sekunder FC Barcelonas hurtigste mål i Champions League siden 2005, og det blev startskuddet til en festlig aften.

Ivan Rakitic gjorde det til 2-0 med en vanvittig helflugter, da et forrygende angreb sluttede med, at Coutinho fra baglinien sendte en høj bold tilbage ud af feltet, hvor kroaten tordnede bolden i mål via stolpen.

Foto: Frank Augstein/AP Efter at have ramt stolpen to gange scorede Lionel Messi til 3-1 og her til 4-2.

Efter at have ramt stolpen to gange scorede Lionel Messi til 3-1 og her til 4-2. Foto: Frank Augstein/AP

Lionel Messi havde i anden halvleg to forbløffende identiske forsøg på at score til 3-0, da han løb solo fra et par modstandere med bolden klistret til fødderne og fra kanten af straffesparksfeltet sparkede bolden på stolpen med venstrepoten.

Kort efter blev det i stedet 2-1, da Harry Kane med et fremragende stopfinte lagde bolden over til sit højreben og drejede bolden over i det lange hjørne, men 4 minutter senere ramte Messi så plet.

På et fladt indlæg fra venstre sprang først Coutinho og så Luis Suarez forbi bolden, der havnede for fødderne af Lionel Messi. Så stod det 3-1.

Erik Lamela reducerede, da hans afslutning blev rettet af, og så lukkede Messi festen i overtiden, da han igen blev spillet fri foran mål og scorede til 4-2 med sit femte mål i de første to Champions League-kampe, hvilket naturligvis gør det lille argentiner til suveræn topscorer.



Fuldt hus til italiensk fodbold

Barcelona deler førstepladsen i gruppen med Inter, der var bagud på udebane mod PSV Eindhoven, men alligevel vandt 2-1 på mål af Radja Nainggolan og Mauro Icardi.

Efter Juventus og Roma i går havde vundet 3-0 og 5-0 var der fuldt hus til italiensk fodbold, da også Napoli vandt over Liverpool.

Lorenzo Insigne blev matchvinder i 90. minut, da han for en gangs skyld rev sig ud af oppasseren Virgil Van Dijks skygge og gled et fladt indlæg fra Jose Callejon i mål ved bagstolpen.