'Blitz' Bruun Larsen gør en forskel: Jeg tror lige, det hele skal bundfælde sig

Hvilken vanvittig uge for bare 20-årige Jacob Bruun Larsen.

Danskeren fra den tyske storklub Dortmund scorede i sidste uges midtugerunde i Bundesligaen sit første mål for giganten fra Ruhr, inden han i weekenden fulgte op med endnu en scoring.

Onsdag aften kronede han så den måske bedste uge i karrieren, da 'Blitz-Bruun', som Tysklands største avis Bild har døbt ham, fem minutter efter sin indskiftning i Champions League-opgøret på hjemmebane mod Monaco bragte Dortmund på 1-0. Opgøret sluttede 3-0 efter at kometen Bruun Larsen også assisterede ved kaptajn Marco Reus’ 3-0-mål.

Efter tre mål og to assist på otte dage kunne Jacob Bruun Larsen gøre status overfor det tyske fodboldmagasin Kicker.

»Jeg er en type, der gerne vil gøre en forskel – særligt når det kommer til mål og oplæg«, forklarede Bruun Larsen.

»Jeg glæder mig enormt, og jeg tror lige, det hele skal bundfælde sig. Måske jeg kommer til at grine en smule, når jeg skal i seng«, lød det fra den brandvarme dansker i tysk fodbold.

Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix For tredje gang på en uge kunne Jacob Bruun Larsen lade sig hylde af de sort-gule kammerater.

Dortmund-træner Lucien Favre forklarede, at det ikke var tilfældigt, at han lod Jacob Bruun Larsen starte på bænken.

»Bruun Larsen har spillet meget på det seneste, og det var tid til at give ham et hvil. Han kom på banen fra anden halvlegs start og lavede omgående et mål. Hans løb før 1-0-scoringen var meget klogt«, siger Lucien Favre til Dortmunds hjemmeside.

Næste opgave for Jacob Bruun Larsen er hjemmekampen lørdag mod Augsburg. Her skal storklubben forsvare førstepladsen i Bundesligaen. Derefter vender han hjem til Danmark og U21-landsholdet, der fredag i næste uge med sejr over Polen kan spille sig til EM i 2019. Kommer kvalifikationen i hus, kan det være, landstræner Åge Hareide rykker kometen op på A-holdet til testen mod Østrig i Herning 16. oktober.