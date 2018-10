Ronaldos storsponsor er bekymret over beskyldninger - Juventus får smæk på børsen

Direkte sport i tv DR 2 20.00 Fodbold: Holland-Danmark (k) TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Rungsted-SønderjyskE TV3 Sport 13.35 Tennis: ATP China Open (m 19.00 Fodbold: SønderjyskE-Vejle 21.45 Fodbold: Toulouse-Nice 1.05 Ishockey: Columbus-Carolina 5.00 Formel 1: GP Japan, træning TV3 Max 7.00 Tennis: Rakuten Japan Open (m) 17.45 Fodbold: Viborg-HB Køge 20.30 Fodbold: Bremen-Wolfsburg 6'eren 21.00 Fodbold: Brighton-West Ham Eurosport 1 13.00/19.00 Snooker, European Masters Vis mere

Fodbold: Nike er »dybt bekymret« over den beskyldning om voldtægt, som en amerikansk kvinde har rettet mod fodboldstjernen Cristiano Ronaldo, skriver The Guardian ifølge Ritzau. Ronaldo har en længerevarende sponsoraftale med amerikanske Nike, som ifølge den engelske avis menes at have en værdi på 768 millioner pund. Det svarer til næsten 6,5 milliarder kroner. »Vi er dybt bekymrede over de foruroligende beskyldninger og vil fortsætte med at følge situationen«, lyder det fra Nike. EA Sports, der også har en kontrakt med Ronaldo, følger ligeledes nøje udviklingen i sagen.

Fodbold: Også på det italienske aktiemarked følges udviklingen i Cristiano Ronaldos sag tæt. Fredag faldt Ronaldos klub Juventus' aktie på børsen i Milano med 9,92 procent. På en enkelt dag er Juventsu dermed blevet 120 millioner kroner mindre værd.

Fodbold: Manchester United-manager José Mourinhos pressemøde fredag blev et kort et af slagsen. 3.22 minutter, rapporterer AP. Et enkelt spørgsmål fra en journalist gad den pressede Mourinho slet ikke svare på. Manchester United ligger nummer 10 i Premier League inden lørdagens hjemmekamp mod Newcastle.





Fodbold: AGF-træner David Nielsen har store forventninger til nyankomne Youssef Toutouh. »Der er ingen tvivl om, at han var en af de mest spændende spillere i Superligaen, da han var på sit bedste, og det er selvfølgelig det, vi håber på at få frem i ham igen«, siger David Nielsen om den offensivt indstillede midtbanemand, hvis kontrakt med FC København udløb i sommerpausen. Først skal Youssef Toutouh dog i form, understreger AGF-bossen, der lørdag skal til Odense for at møde OB.





Badminton: Både Jan Ø. Jørgensen og Line Kjærsfeldt har spillet sig i semifinalen ved Taiwan Open - en turnering på femte niveau internationalt set. Jan Ø. Jørgensen besejrede Chen Chi-Ting fra Taiwan med 21-18 og 21-12, og danskeren møder Riichi Takeshita fra Japan i semifinalen. Line Kjærsfeldt spillede sig videre til semifinalen med en sejr på 21-13, 22-20 Fitriani Fitriani fra Japan.

Fodbold: Riza Durmisi kom galt af sted, da Lazio tabte 1-4 til Eintracht Frankfurt i Europa League. Den danske forsvarsspiller faldt uheldigt ned på sin arm, men efter en nærmere undersøgelse viser det sig, at intet er brækket.

Fodbold: Fjerde runde i landspokalturneringen, Sydbank Pokalen, får noget af en storkamp, når de danske mestre fra FC Midtjylland brager ind i FC København. Mere lodtrækningsheld havde den forsvarende pokalmester, Brøndby, der på udebane skal møde den odenseanske 2. divisionsklub Marienlyst.