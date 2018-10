Knust dansk VM-drøm giver lange udsigter for kvinderne Holland formåede at forsvare 'den farlige' 2-0-føring og sendte dansk kvindefodbold ud i mørket.

Vi ved godt, at en 2-0-føring i fodbold kan være en af de farligste, der findes. Det belærte bl.a. Richard Møller Nielsen os om. Og det er jo ikke løgn, at en tomålsføring kan give en falsk tryghed. Nogle spillere er ikke altid i stand til at være på fra første sekund, de sjusker lidt med koncentrationen og opmærksomheden og føler sig komfortable og ganske sikre på, at et sådant forspring ikke vil give problemer, men er garant for den endelige sejr.



Men det er vel bedre at være foran 2-0 end 1-0, også når det handler om det, vi kan kalde to kampe i én, som det var tilfældet med de danske kvindelandsholds VM-playoffmøde med Holland. De hollandske spillere kunne foruden det sikre forspring tage med i bagagen til returmødet i Viborg, at de var bedst spillende, og vandt fortjent for fuldt hus på hjemmebane i fredags over et dansk hold, som først efter pausen viste noget klasse og bed fra sig.

Opbakning fra tribunerne

En dansk reducering i udekampen havde været guld værd, i den forstand at der så sikkert ville have været noget nær fyldte tribuner i Viborg, hvor det mandlige førstedivisionshold kun samler et par tusind tilskuere eller tre til hjemmekampene i den næstbedste fodboldrække.

Men fansene bakkede holdet med stjernen Pernille Harder i spidsen godt op fra første fløjt, og den perfekte start udløste masser af optimisme. Pernille Harder fik stukket en fin bold ned i dybden, og efter at hun havde vundet en løbeduel, skar hun ind i feltet og blev fældet til et straffespark.

Nadia Nadim var rolig og scorede bombesikkert. Hollænderne lod sig imidlertid ikke ryste i en indledende fase, hvor der var fart på i omstillingerne og en frisk og offensiv indstilling fra begge sider. Men der var også en hektisk atmosfære på banen, og de danske forsvarere glemte at dække op på et indlæg, så Bayern München-spilleren Lineth Beerensteyn uden større problemer kunne heade 1-1-bolden ind.

Så skulle der scores tre mål

Nu var kravet til danskerne, at de skulle lave tre mål flere for at vinde samlet. Det var en umulig opgave. Hollænderne kunne efter pausen skrue ned for blusset med hensyn til ambitionerne om at lave flere mål. Det behøvede de ikke. De danske spillere udstrålede energi og en arbejdsiver, som var i orden. Men der manglede kvalitet og kreativitet i opspillet, som blev lidt for hektisk, foruden konsekvens og hårdhed i defensiven.

Og da anfører Harder brændte en 110 procent-chance på Nadims oplæg, vidste alle, at det var forbi. 2-0-føringen var altså ikke farlig for hollænderne. Det var besynderligt, at Pernille Harder kunne løfte bolden over mål fra kort afstand. Hollænderne drog et lettelsens suk. Og de var for gode, Beerensteyn lavede 2-1-sejrsmålet i overtiden, og de søde danske drømme var punkteret.

Næsten tre år til næste slutrunde

Optimismen var mægtig stor, da kvindelandsholdet vendte hjem fra Holland som sølvvindere i EM-slutrunden sidste år. Det var spektakulært, hvad spillerne præsterede, og de blev super populære.



»Vi skal til VM i Frankrig. Og vi skal ikke bare være med. Vi kommer for at vinde, og vi kommer for at slutte i top-4«, sagde DBU-formanden Jesper Møller i euforien og festlighederne ved hjemkomsten. »Og vi skal også til OL i Tokyo«.

Men så kom der et landstrænerskifte, en beklagelig og kostbar konflikt mellem DBU og Spillerforeningen med den aflyste kvalifikationskamp mod svenskerne på udebane som konsekvens. Og under den nye træner, Lars Søndergaard, har resultaterne og præstationerne været alt for svingende.

Næste mulige slutrunde for kvindelandsholdet er EM i 2021, der formentlig afvikles i England, eftersom det var eneste ansøger til værtskabet.