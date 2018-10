Se Lucas Bjerregaard lave en eagle fra 150 meters afstand

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

Golf: Efter sin sejr i søndags kom Lucas Bjerregaard torsdag stilfærdigt i gang med British Masters med en runde i 74 slag og en placering som nummer 79, men så kan det ellers nok være, at der skete noget i fredagens anden runde. Med en 67'er drønede Lucas Bjerregaard frem i top-10. Fremgangen blev sparket i gang på banens 15. hul, som var dagens sjette for Lucas Bjerregaard, der startede på hul 10. Det 373 meter lange par-4-hul er banens tredjesværeste, men Lucas Bjerregaard slog sit andetslag direkte i hul til en eagle, hvorefter det blev til yderligere tre birdies og en delt 6.-plads, inden feltet har færdigsspillet runden.



Slam dunk



Bjerregaard's ball didn't touch even touch the green. #BritishMasters pic.twitter.com/2uuwDf7W7N — The European Tour (@EuropeanTour) October 12, 2018

Fodbold: Den franske storklub Paris Saint-Germain havde let spil, da holdet i sidste uge mødte serbiske Røde Stjerne i Champions Leagues gruppespil. Neymar og co. vandt med hele 6-1, men spørgsmålet er, om alt gik rigtigt til i kampen, der blev spillet på Parc des Princes i den franske hovedstad. Ifølge den franske sportsavis L'Equipe har de franske myndigheder åbnet en undersøgelse, der skal fastslå, om opgøret var udsat for matchfixing.

En klubleder fra den serbiske klub skulle være mistænkt for at have spillet fem millioner euro (svarende til godt 37 millioner danske kroner) på, at hans hold tabte kampen med fem overskydende mål. Avisen skriver, at den franske anklager blev underrettet om den mulige matchfixingsag af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) nogle dage før kampen. (Ritzau)

Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix Usain Bolt har længe drømt om at fortsætte med fodbold, når atletikkarrieren var forbi. I Australien spiller han for en kontrakt hos Central Coast Mariners.

Fodbold: Det blev en succes, da atletiklegenden Usain Bolt fredag fik sin første start for klubben Central Coast Mariners. Den 32-årige jamaicaner scorede to mål, da den australske klub vandt 4-0 over Macarthur South West United i en testkamp i Campbelltown. »Min første start, og så laver jeg to mål. Det er en god følelse«, siger Usain Bolt til Central Coast Mariners' Twitter-profil. »Jeg er glad for, at jeg er kommet her og kan vise verden, at jeg forbedrer mig«, siger han. Jamaicaneren kom i august til Central Coast Mariners. Her forsøger han at spille sig til en kontrakt med klubben, der spiller med i A-League, som er den bedste række i Australien.

Olympisk: Stockholm vil gerne være vært for de vinterolympiske lege i 2028, men nu møder planer modstand på byens rådhus. Flere af byrådets partier som Moderaterne og Centerpartiet er ikke som sådan imod, at Stockholm skal være OL-vært, men det bør ikke være allerede om 8 år, siger partierne. Calgary, der var vært i 1988, samt de italienske byer Milano og Cortina d'Ampezzo har i lighed med Stockholm udtrykt interesse i at arrangere vinter-OL i 2028. Dwadline for en decideret ansøgning er 12. april næste år. Vinter-OL i 2024 afvikles i den kinesiske hovedstad Beijing.

Håndbold: En af verdens bedste kvindelige spillere, norske Nora Mørk, blev i februar korsbåndsskadet, men efter en disciplineret genoptræning havde hun håbet at blive klar til EM i Frankrig, der starter 29. november. En meniskskade er imidlertid kommet på tværs, og den er Nora Mørk nu blevet opereret for. Ifølge norsk TV 2 betyder det, at Györ-spilleren er på sidelinjen yderligere et halvt år.

Håndbold: Dansk Håndbold Forbund (DHF) har ansat en såkaldt præstationsanalytiker Benjamin Jensen, der sammen med den sportslige og videoanalytiske landsholdsstab skal analysere A-landsholdenes spil. Analyserne skal hjælpe landstrænerne og spillerne med at finde de sidste afgørende procenter, der kan være forskellen på sejr eller nederlag. Benjamin Jensens analytiske arbejde skal sikre A-landsholdene nogle vigtige redskaber frem mod og ikke mindst under slutrunderne i december 2019 og januar 2020 samt OL i Tokyo 2020, hvis legene bliver med dansk deltagelse.

Fodbold: FC Midtjylland kunne fredag præsentere et stort overskud for regnskabsåret 2017/2018. De danske fodboldmestre kan notere et overskud på 66,7 millioner kroner før skat, meddeler FC Midtjylland i en pressemeddelelse. Det er klubbens bedste regnskab nogensinde. Overskuddet skal ikke mindst ses i lyset af, at FC Midtjylland havde et transfervindue sidste vinter, der gav mange penge i klubkassen. Blandt andet solgte klubben den norske angriber Alexander Sørloth til Premier League-klubben Crystal Palace for et meget stort millionbeløb.



»I FC Midtjylland er vi naturligvis stolte af, at vi har formået at forene den store sportslige succes med en meget stærk økonomisk performance«, siger bestyrelsesformand Rasmus Ankersen. »Det giver os en fantastisk platform at vokse ud fra i de kommende år«.





Motorsport: Briten George Russell skal køre for Williams-teamet i formel 1 næste år. Det meddeler det britiske team fredag på Twitter. Traditionsrige Williams frister i år en tilværelse i den absolut bageste ende i formel 1. Teamets to kørere, canadieren Lance Stroll og russeren Sergey Sirotkin, har kun hentet henholdsvis 6 og 1 point i sæsonens første 17 grandprixer. Det lader dog ikke til at bekymre 20-årige George Russell, der er meget glad for udsigten til at skulle køre formel 1. »Jeg har drømt om dette øjeblik i så lang tid, som jeg kan huske. Og nu kan jeg endelig sige det. Fra 2019 er jeg officielt formel 1-kører for Williams«, skriver han på Twitter. Williams har endnu ikke meldt ud, hvem der bliver teamets anden kører i næste sæson.



Fodbold: 31. august kom det frem, at Vejle havde ophævet kontrakten med viceanfører Nicolaj Madsen, der efter egen mening tilbragte for meget tid på bænken i Superligaen. Fredag kom det frem, at den 30-årige midtbanespiller tager et skridt ned og skifter til HB Køge, der er nummer to i 1. division. Kontrakten gælder i første omgang for resten af året, meddeler HB Køge på sin hjemmeside.